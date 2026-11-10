i Während das Bundesheer mit sinkenden Soldatenzahlen rechnet, nimmt der Boom auf den Zivildienst zu. Graf/APA images Regierung muss liefern Bundesheer in Sorge – immer mehr wollen zum Zivildienst Die Wehrdienstreform droht an der fehlenden Zwei-Drittel-Mehrheit zu scheitern. Gleichzeitig erlebt der Zivildienst einen regelrechten Ansturm. Von Nicolas Kubrak 10.11.2026, 12:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Gezerre um die Wehrdienstreform wird zum regelrechten Krimi. Die Regierung will bekanntlich das sogenannte "6+1+2"-Modell durchsetzen: sechs Monate Grundwehrdienst, ein Monat Truppenübungen und zwei Monate Milizübungen. Eine eigens eingesetzte Wehrdienstkommission hatte im Jänner allerdings ein anderes Modell empfohlen: "8+2" – also acht Monate Grundwehrdienst und zwei Monate Milizübungen.

Zwei-Drittel-Mehrheit fehlt

Die Krux: Die für die Reform notwendige Zweidrittelmehrheit ist derzeit nicht in Sicht. Die Dreierkoalition ist daher auf Stimmen von FPÖ oder Grünen angewiesen. FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger spricht sich klar für das 8+2-Modell aus und kritisiert, dass die Opposition erst nach monatelangen Verhandlungen innerhalb der Regierung eingebunden wurde. Ähnliche Kritik kommt vom grünen Klub-Vize Werner Kogler. Er fordert zudem eine klare Erklärung, welchen konkreten Nutzen eine Verlängerung des Wehrdienstes bringen soll.

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Zivildienst soll nicht verlängert werden

Im Zuge der Wehrdienstreform schlug die Kommission außerdem vor, den Zivildienst von derzeit neun auf zwölf Monate zu verlängern. In den Plänen der Regierung ist das allerdings vorerst nicht vorgesehen. Grund dafür ist der Widerstand der NEOS, die sich vehement gegen eine sofortige Verlängerung aussprechen. Erst wenn sich nicht mehr genügend junge, taugliche Männer für den Dienst beim Bundesheer entscheiden, soll auch der Zivildienst verlängert werden. Dies wäre aber frühestens 2029 der Fall.

Zivi boomt, Heer leidet

Eine mögliche Personalknappheit beim Bundesheer zeichnet sich bereits ab: In Militärkreisen wird mit einem Rückgang der Meldungen zum Präsenzdienst gerechnet. Schon jetzt verzeichnet das Heer deutlich sinkende Zahlen – obwohl die Verlängerung des Wehrdienstes noch gar nicht in Kraft ist. Mit der Reform könnte sich dieser Trend weiter verschärfen.

Ganz anders sieht es beim Zivildienst aus: Dort boomen die Zahlen deutlich. Wie "Heute" bereits berichtete, meldeten sich im Oktober fast ein Drittel mehr junge Männer zum Zivildienst als im Vorjahresmonat. Von Jänner bis Oktober 2025 wurden insgesamt 13.455 Zivildiensterklärungen abgegeben, im selben Zeitraum 2026 waren es bereits 14.599 – ein Plus von mehr als acht Prozent.

Militär-Experten fordern längeren Zivildienst

Die aktuellen Zahlen erhöhen den Druck auf die Regierung, beim Zivildienst nachzuschärfen. Der Dachverband Wehrhaftes Österreich fordert etwa eine sofortige Verlängerung auf zwölf Monate. Brigadier Erich Cibulka warnt davor, dass die Wehrdienstreform als "Attraktivierungskonzept für den Zivildienst" enden könnte.

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In dieselbe Kerbe schlägt Milizbeauftragter und Vorsitzender der Wehrdienstkommission, Erwin Hameseder. "Es ist alles jetzt zu tun, um den Run auf den Zivildienst sofort zu stoppen", sagte er im ZIB2-Interview am Montag. Der Zivildienst müsse "sofort" auf elf Monate verlängert werden.

Ministerin fordert Tempo

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte unlängst in der "ORF-Pressestunde", dass es über alle Parteigrenzen hinweg einen Beschluss brauche, der die Regelung für den Zivildienst nach vorne schiebt. Die Ministerin hielt jedenfalls eine Einigung sowohl mit den Grünen als auch mit der FPÖ für wahrscheinlich.