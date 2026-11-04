i Zivildiener APA-Images / APA / HARALD SCHNEIDER Rekruten laufen Regierung weg Wehrpflicht-Reform: Ein Drittel mehr macht Zivildienst Das Gezerre um eine Reform der Wehrpflicht sorgt nun für einen massiven Zulauf beim Zivildienst. "Heute" hat die brisanten Zahlen. Von Clemens Oistric 04.11.2026, 19:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Heeresreform wird immer mehr zum politischen Minenfeld, eine Zwei-Drittel-Mehrheit – FPÖ oder Grüne müssten mit der Regierung stimmen – zeichnet sich bisher nicht ab.

Regierungs-Kompromiss floppt

Wie berichtet, entschied sich die Regierung zu einem "6+1+2"-Modell. Heißt konkret: sechs Monate Grundwehrdienst, anschließend ein Monat Truppenübungen und zwei weitere Miliz-Monate verteilt auf die folgenden zehn Jahre. Der Zivildienst blieb – wegen Blockade der Neos – vorerst ebenfalls bei neun Monaten. Das hat Konsequenzen:

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Run auf Zivildienst

Wie "Heute" vorliegende Zahlen zeigen, hat sich der Zulauf zum Wehrersatzdienst massiv erhöht. Allein im Oktober meldete sich fast ein Drittel mehr zum Zivildienst als noch im Oktober des Vorjahres (siehe Grafik).

Klarere Tendenz

Betrachtet man die Monate Jänner bis Oktober, haben sich die Zivildienst-Erklärungen heuer um 8,5 Prozent auf 14.599 Männer gesteigert.

Minister Tanner laufen die Rekruten davon. Helmut Graf, Grafik "Heute"

Heer von Problemen

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) hat das Ziel ausgegeben, "die Wehrfähigkeit des Bundesheeres nachhaltig zu stärken". Im "Heute"-Gespräch mahnt sie "eindringlich zur Eile": "Mit der Sicherheit unseres Landes spielt man nicht."

Ministerin für längeren Zivildienst

"Wir sehen bereits jetzt, dass die Zahl der Zivildiener deutlich ansteigt", so Tanner. Für die Ministerin ist klar: "Die zweijährige Übergangsfrist können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Wir verlieren dadurch viele Wehrpflichtige für das Bundesheer. Der Zivildienst ist ein Wehrersatzdienst. Deshalb muss er auch künftig länger dauern als der eigentliche Wehrdienst. Daran darf es keinen Zweifel geben."

Die Bilder des Tages i ?

Tanners Appell

Die zuständige Ressortchef mahnt dazu, "parteipolitische Spielchen hintanstellen und gemeinsam an die Sicherheit Österreichs zu denken".