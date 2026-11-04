i FPÖ-Klubdirektor und Kickl-Vertrauter Norbert Nemeth ist im Alter von 57 Jahren überraschend verstorben. Helmut Graf Abschied von FP-Klubdirektor "Enormer Verlust" – Kickl trauert um engen Vertrauten Die FPÖ trauert um ihren Klubdirektor Norbert Nemeth, der überraschend mit 57 Jahren verstorben ist. Parteichef Kickl zeigt sich tief erschüttert. Von Heute Politik 04.11.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der überraschende Tod von FPÖ-Politiker Norbert Nemeth sorgt bei den Freiheitlichen für große Trauer. Für FPÖ-Chef Herbert Kickl ist es ein schwerer Verlust. Sein langjähriger Wegbegleiter ist am Dienstagabend im Alter von 57 Jahren überraschend verstorben.

Der Nationalratsabgeordnete war seit fast 20 Jahren Klubdirektor der Freiheitlichen und zuletzt auch Stellvertreter von Klubobmann Kickl. In einer Aussendung zeigt sich der FPÖ-Chef tief betroffen.

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Kickl: "Enormer Verlust für mich"

"Dieser Verlust ist für mich kaum in Worte zu fassen und macht mich unendlich traurig. Norbert Nemeth hat in einer schwierigen Phase der Partei Verantwortung übernommen und hat den damals neuen Klub der Freiheitlichen mit seinem juristischen Fachwissen als Klubdirektor aufgebaut.

Seit damals hat er sich zu einer der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung entwickelt und hatte jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft. Er hinterlässt schon deshalb eine große Lücke in unseren Reihen, sein Ableben ist aber noch mehr ein enormer menschlicher Verlust für mich", würdigte Kickl den Verstorbenen. "Seiner Familie gilt unsere tief empfundene Anteilnahme."

Fast 20 Jahre an der Spitze des FPÖ-Klubs

Nemeth wurde 1969 in Wien geboren und studierte Rechtswissenschaften. Seine politische Laufbahn begann er als Büroleiter des damaligen niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Ewald Stadler.

Nach zwei Jahren bei der Volksanwaltschaft wechselte er 2006 in den Freiheitlichen Parlamentsklub. Dort übernahm er im November die Funktion des Klubdirektors, die er bis zu seinem Tod ausübte.

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Nach der Nationalratswahl 2024 zog Nemeth selbst als Abgeordneter ins Parlament ein. Zudem wurde er zum Klubobmann-Stellvertreter gewählt. Im Nationalrat gehörte er dem Geschäftsordnungsausschuss, dem Immunitätsausschuss und dem Hauptausschuss an.

Innerhalb der FPÖ galt Nemeth insbesondere als Experte für Verwaltungsrecht und parlamentarische Abläufe. Neben seiner politischen Tätigkeit veröffentlichte er Fachbücher und Artikel sowie historische Romane.

"Ein treuer Freund und guter Kamerad"

In seinem Nachruf erinnert Kickl nicht nur an Nemeths politische Arbeit, sondern vor allem an dessen Persönlichkeit.

"Norbert Nemeth war von einer ganz besonderen menschlichen Qualität. Geistreich, reflektiert, tiefgründig, pflichtbewusst, zugleich humorvoll und charmant. Vor allem aber war er ein mutiger Mitkämpfer, ein treuer Freund und guter Kamerad. Er wird unserer freiheitlichen Gesinnungsgemeinschaft und mir persönlich mehr als nur fehlen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren", so Kickl.