i Der langjährige FPÖ-Klubdirektor Norbert Nemeth ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Helmut Graf Trauer um FPÖ-Klubdirektor Kickl-Vertrauter Norbert Nemeth überraschend tot Die Freiheitlichen trauern: Der langjährige FPÖ-Klubdirektor und Kickl-Vertraute Norbert Nemeth ist Dienstagabend im Alter von 57 Jahren gestorben. Von Heute Politik 04.11.2026, 13:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer bei den Freiheitlichen: Der langjährige FPÖ-Klubdirektor und Nationalratsabgeordnete Norbert Nemeth ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Der enge Vertraute von Parteichef Herbert Kickl starb Dienstagabend völlig überraschend.

Nemeth zählte seit vielen Jahren zu den zentralen Persönlichkeiten im freiheitlichen Parlamentsklub. Seit November 2006 war er als Klubdirektor tätig und damit eng in die parlamentarische Arbeit der FPÖ eingebunden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zweimal für Regierungsbildung verhandelt

Nemeth übernahm 2017 den Vorsitz des Atterseekreises. Bei der Nationalratswahl im selben Jahr errang er ein Mandat, verzichtete jedoch darauf. Stattdessen war er Teil des FPÖ-Verhandlungsteams bei der Regierungsbildung unter Sebastian Kurz.

Auch bei der Nationalratswahl 2024 spielte Nemeth eine wichtige Rolle: Er kandidierte auf Platz neun der FPÖ-Bundesliste und gehörte nach der Wahl erneut dem freiheitlichen Verhandlungsteam an. Am 24. Oktober 2024 wurde er schließlich als Abgeordneter im Nationalrat angelobt.

Diese Politiker verhandeln blau-schwarze Regierung i ?

Seit 2024 im Nationalrat

Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Klubdirektor übernahm er im Herbst 2024 auch ein Mandat im österreichischen Nationalrat. Seit dem 24. Oktober 2024 gehörte er dem Parlament als Abgeordneter der Freiheitlichen an.

Die Nachricht treffe die FPÖ laut Ausssendung "mit voller Wucht": "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei allen Hinterbliebenen. Norbert Nemeth war bis zuletzt eine der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung und hatte jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft."

Der FPÖ-Politiker wurde nur 57 Jahre alt.