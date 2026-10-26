i Am Nationalfeiertag hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Polizeiinspektion Langenwang feierlich eröffnet. BMI Festakt in Langenwang Neue Polizeistation – Karner übergibt die Schlüssel Innenminister Karner eröffnete am Montag eine neue Polizeiinspektion in Langenwang. Der moderne Neubau ersetzt ein Gebäude aus den 1930er-Jahren. Von Heute Politik 26.10.2026, 21:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag wurde die neue Polizeiinspektion in Langenwang feierlich eröffnet. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) übergab die Schlüssel offiziell an Inspektionskommandant Ronald Kompöck und seine acht Polizeibediensteten. Die Beamten nutzen die neuen Räumlichkeiten bereits für ihren Dienst.

An der Eröffnung nahmen neben Karner auch Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Landtagsabgeordneter Philipp Könighofer, Bezirkshauptfrau Sarah Kastner und Bürgermeister Rudolf Hofbauer teil.

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Rund 200 Quadratmeter für Polizeiarbeit

Die neue Inspektion verfügt über eine Nutzfläche von rund 200 Quadratmetern. Sie bietet den Polizisten moderne Arbeitsplätze und eine zeitgemäße technische Ausstattung.Damit sollen die Beamten bei ihren unterschiedlichen Aufgaben besser unterstützt werden. Auch für die Bevölkerung bleibt die Dienststelle eine Anlaufstelle bei Sicherheitsfragen und anderen polizeilichen Anliegen.

Der Neubau ersetzt ein Gebäude, das ursprünglich um das Jahr 1930 errichtet worden war. Seit 1986 war dort auch die Polizei untergebracht. Die bisherigen Räumlichkeiten entsprachen laut Innenministerium nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb wurde das alte Gebäude durch einen Neubau ersetzt. Der Standort im Ortszentrum blieb dabei erhalten. Auch die langjährige Nachbarschaft von Polizei, Sparkasse und Bäckerei besteht weiterhin.

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Karner: Investitionen in Sicherheit

Bei der Eröffnung betonte Innenminister Karner, dass moderne Polizeiarbeit entsprechende Voraussetzungen brauche.

"Professionelle Polizeiarbeit braucht moderne Rahmenbedingungen. Deshalb investieren wir ganz gezielt in neue Dienststellen, Streifenfahrzeuge und Schutzausrüstung. Aber auch in bestens geschultes Personal und eine moderne Organisationsstruktur. Damit unsere Polizei auch in Zukunft gute Arbeitsbedingungen vorfindet und für die Sicherheit der Menschen sorgen kann", erklärte der Ressortchef.

Neben neuen Gebäuden seien demnach auch die Ausbildung der Bediensteten und die Ausstattung der Polizei wichtige Investitionsbereiche.

Polizeichef betont Bedeutung der Mitarbeiter

Auch der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner hob bei der Feier hervor, dass eine moderne Dienststelle allein noch keine gute Polizeiarbeit garantiere.

"Eine gute Polizeiinspektion besteht nicht nur aus modernen Mauern und zeitgemäßer Technik. Es sind vor allem die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Deshalb müssen wir sowohl in unsere Infrastruktur als auch in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Denn gute Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Voraussetzung für gute Polizeiarbeit."