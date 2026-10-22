i Die Polizei warnte den Pensionisten ausfrücklich (Symbolbild). iStock Beamte warnten ihn Ohne Schein: 73-Jähriger flüchtet vor Polizei Trotz Warnung der Polizei setzte sich ein 73-Jähriger in Hof ohne Führerschein ans Steuer, flüchtete vor einer Streife. Eine Sperre hielt ihn auf. Von Österreich Heute 22.10.2026, 17:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 73-jähriger Autofahrer im Flachgau ließ sich offenbar nicht von einer Führerscheinabnahme aufhalten. Nachdem ihm die Polizei die Fahrzeugschlüssel abgenommen hatte, holte er diese am nächsten Tag auf der Polizeiinspektion in Hof ab. Doch statt das Auto stehen zu lassen, setzte er sich wieder ans Steuer und fuhr davon.

Polizei nahm Schlüssel ab

Bereits am Mittwoch hatten Polizisten den Mann bei einer Routinekontrolle angehalten. Den Beamten war bekannt, dass der Flachgauer keinen Führerschein besitzt. Deshalb nahmen sie ihm die Autoschlüssel ab.

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Am Donnerstag erschien der 73-Jährige schließlich auf der Polizeiinspektion, um seine Schlüssel zurückzuholen. Die Polizisten machten ihm dabei klar, dass eine erneute Fahrt eine Anzeige nach sich ziehen würde. Trotzdem stieg der Mann direkt danach wieder in sein Auto und fuhr davon, wie "salzburg24" über ihn berichtet.

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Pensionist blieb unbeirrt

Eine Polizeistreife nahm umgehend die Verfolgung auf. Der Lenker ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen. Erst ein zweites Polizeiauto, das quer zum Fahrbahnrand positioniert wurde, zwang ihn schließlich zum Anhalten.