i Die Naturwissenschaftliche Fakultät der Uni Salzburg hat Legionellen-Probleme. Wolfgang Kristmann / Luigi Caputo Doch nicht "über den Berg" Legionellen-Befall: Uni muss Wasser abstellen Seit Wochen gibt es an der Uni Salzburg Probleme mit Legionellen. Jetzt wird das Wasser abgedreht. Auch Experimente müssen gestoppt werden. Von Österreich Heute 21.10.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Studenten und Mitarbeiter der Naturwissenschaftlichen Fakultät (NaWi) der Uni Salzburg wird es am Donnerstag unangenehm. Wegen eines Legionellen-Befalls wird am Nachmittag die Wasserversorgung komplett abgestellt, berichtet die "Krone". Nur die Toilettenspülungen funktionieren weiterhin.

Auch Experimente müssen gestoppt werden

Die Universität forderte die Mitarbeiter auf, laufende Versuche und Geräte in den Laboren rechtzeitig auf die Wasserabschaltung vorzubereiten oder zu stoppen.

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Das Legionellen-Problem ist bereits seit Ende September bekannt. Seither laufen Desinfektionsmaßnahmen, die von einem Sachverständigen überwacht werden. Noch vergangene Woche glaubte man, "über den Berg zu sein". Doch offenbar reichten die bisherigen Maßnahmen nicht aus.

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Am Freitag droht braunes Wasser

Auch nach der Sperre müssen sich Studenten und Mitarbeiter auf Einschränkungen einstellen. Am Freitag könnte bräunlich verfärbtes Wasser aus den Leitungen kommen. Erst ab Montag soll wieder klares Wasser fließen.

Das Gebäude aus den 1980er-Jahren sorgt schon länger für Probleme. Wegen undichter Flachdächer dringt bei starkem Regen immer wieder Wasser ins Foyer ein. Sanierungsarbeiten laufen bereits.