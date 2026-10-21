LKW crashte gegen Pkw – zwei Personen schwer verletzt

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Pkw sind am Mittwoch gegen Mittag in Mittersill (Pinzgau) zwei Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Felbertauernstraße im Bereich Elisabethsee.
Das Rote Kreuz rückte mit dem Notfallhubschrauber Martin 6, einem Notarztfahrzeug und einem Rettungswagen aus. Eine verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber zur medizinischen Versorgung in das Kardinal Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach (Pongau) gebracht.
Die zweite verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen ins Tauernklinikum nach Zell am See (Pinzgau) transportiert.
Nach dem Unfall musste die B108 im Gemeindegebiet von Mittersill in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperre dauerte mehr als eine Stunde und wurde gegen 13 Uhr aufgehoben. Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit keine näheren Informationen vor.