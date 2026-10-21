i Auch ein Rettungshubschrauber musste ausrücken (Symbolbild). istock Horror-Crash LKW crashte gegen Pkw – zwei Personen schwer verletzt Schwerer Unfall im Pinzgau: Ein Lastwagen krachte am Mittwoch mit einem Pkw zusammen. Zwei Personen wurden schwer verletzt. Von Österreich Heute 21.10.2026, 14:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Pkw sind am Mittwoch gegen Mittag in Mittersill (Pinzgau) zwei Personen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Felbertauernstraße im Bereich Elisabethsee.

Beide im Spital

Das Rote Kreuz rückte mit dem Notfallhubschrauber Martin 6, einem Notarztfahrzeug und einem Rettungswagen aus. Eine verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber zur medizinischen Versorgung in das Kardinal Schwarzenberg-Klinikum in Schwarzach (Pongau) gebracht.

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Die zweite verletzte Person wurde mit dem Rettungswagen ins Tauernklinikum nach Zell am See (Pinzgau) transportiert.

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Straße mehr als eine Stunde gesperrt

Nach dem Unfall musste die B108 im Gemeindegebiet von Mittersill in beide Richtungen gesperrt werden. Die Sperre dauerte mehr als eine Stunde und wurde gegen 13 Uhr aufgehoben. Zum genauen Unfallhergang liegen derzeit keine näheren Informationen vor.