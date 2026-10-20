Teenies starben bei Crash: Ermittlungen gegen Lenker

Ein fataler Unfall, zwei tote Jugendliche und jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung: Nach dem Überschlag eines voll besetzten BMWs im Flachgau steht der 17-jährige Lenker im Fokus.
Laut Ermittlern könnte der Jugendliche mit dem voll besetzten Wagen auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen sein. Das Auto streifte mehrere Felsblöcke am Straßenrand und überschlug sich.
Die beiden Jugendlichen, die auf der Rückbank saßen, waren nicht angeschnallt. Sie wurden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und starben.
Ob der 17-jährige Flachgauer tatsächlich vor Gericht muss, ist noch offen. Erst nach Abschluss sämtlicher Ermittlungen entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob Anklage erhoben wird, wie der ORF berichtet.