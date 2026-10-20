i Die Todesopfer wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. APA-Images / APA / WWW.VOGL-PERSPEKTIVE.AT Tragödie in Salzburg Teenies starben bei Crash: Ermittlungen gegen Lenker Nach dem tödlichen Unfall in Nußdorf im Flachgau ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung. Im Fokus steht der 17-jährige Fahrer. Von Österreich Heute 20.10.2026, 17:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein fataler Unfall, zwei tote Jugendliche und jetzt Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung: Nach dem Überschlag eines voll besetzten BMWs im Flachgau steht der 17-jährige Lenker im Fokus.

Auto überschlug sich auf regennasser Straße

Laut Ermittlern könnte der Jugendliche mit dem voll besetzten Wagen auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen sein. Das Auto streifte mehrere Felsblöcke am Straßenrand und überschlug sich.

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Die beiden Jugendlichen, die auf der Rückbank saßen, waren nicht angeschnallt. Sie wurden bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und starben.

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Entscheidung über Anklage steht noch aus

Ob der 17-jährige Flachgauer tatsächlich vor Gericht muss, ist noch offen. Erst nach Abschluss sämtlicher Ermittlungen entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob Anklage erhoben wird, wie der ORF berichtet.