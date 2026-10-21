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Rauchentwicklung auf der A1: Der Lenker stellte sein Auto bei der Abfahrt Wallersee ab.
Rauchentwicklung auf der A1: Der Lenker stellte sein Auto bei der Abfahrt Wallersee ab.
Freiwillige Feuerwehr Hallwang
Schock im Frühverkehr

Auto qualmt auf A1: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Plötzlich stieg Rauch aus seinem Auto auf! Ein Lenker befürchtete am Mittwochmorgen auf der A1 das Schlimmste.
Von Österreich Heute
21.10.2026, 15:00
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Aufregung Mittwochfrüh auf der A1 in Salzburg. Bei der Abfahrt Wallersee bemerkte ein Autofahrer plötzlich Rauch an seinem Fahrzeug. Der Lenker befürchtete, dass sein Wagen Feuer gefangen hatte, und stellte das Auto auf dem Bankett neben der Autobahnabfahrt ab.

Der Autofahrer stellte sein Fahrzeug auf dem Bankett neben der Autobahnabfahrt ab. Die Freiwillige Feuerwehr Hallwang rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an.

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Feuerwehr entdeckt Ursache für Rauch

Doch als die Einsatzkräfte das Fahrzeug genauer unter die Lupe nahmen, gab es Entwarnung. Das Auto brannte nicht. Stattdessen war Öl im Motorraum ausgetreten, hatte sich erhitzt und dadurch die starke Rauchentwicklung ausgelöst.

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Die Feuerwehr Eugendorf, die ebenfalls bereits auf dem Weg zum Einsatzort war, konnte wieder umkehren. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz auf der A1 beendet.

red, 21.10.2026, 15:00
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