i Am Montag wurden 1.015 Rekruten am Heldenplatz angelobt. Helmut Graf Nationaltag am Heldenplatz Panzer, Drohnen, Action – Bundesheer zeigt, was es kann Hunderttausende Besucher strömten am Nationalfeiertag zur Bundesheer-Schau. Am Heldenplatz wurden über 1.000 Rekruten angelobt. Von Heute Politik 26.10.2026, 17:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Andrang am Wiener Heldenplatz: Das Bundesheer hat am Nationalfeiertag wieder zahlreiche Besucher gelockt. Hunderttausende Menschen besuchten die Informations- und Leistungsschau.

Bereits zum 31. Mal präsentierte das Heer seine Aufgaben und Ausrüstung in der Wiener Innenstadt. Das Programm erstreckte sich heuer über drei Tage, von 24. bis 26. Oktober.

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Auch dieses Jahr präsentierte das Bundesheer zum Nationalfeiertag eine Leistungsschau in der Wiener Innenstadt. HBF/Daniel Trippolt

Über 1.000 Rekruten angelobt

Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Angelobung von 1.015 Rekruten, darunter 14 Frauen. Vor ihren Angehörigen und zahlreichen Besuchern legten sie am Heldenplatz ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich ab.

Unter den Ehrengästen befanden sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der Wiener Militärkommandant Brigadier Christian Habersatter.

Drohnen, Fluggeräte und Cyber-Technik

Bei der Leistungsschau konnten Besucher die Ausrüstung und Fahrzeuge des Bundesheeres aus nächster Nähe betrachten. An zwei Standorten präsentierte das Heer mehr als zehn Themenbereiche. Am Heldenplatz standen unter anderem die militärische Landesverteidigung, die Luftstreitkräfte, Cyber-Technik und die Sanitätsversorgung im Mittelpunkt.

Auch über den Wehrdienst und Karrieremöglichkeiten beim Bundesheer konnten sich Interessierte informieren. Darüber hinaus gab es Einblicke in die Arbeit der Land-, Spezial- und Luftstreitkräfte.

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Kletterturm und Drohnen-Parcours

Nicht nur Zuschauen, sondern auch selbst ausprobieren war angesagt. Bei zahlreichen Mitmachstationen konnten Besucher einen Drohnen-Parcours absolvieren, eine virtuelle Erlebniswelt erkunden oder sich an einem Cyber Escape Room versuchen.

Für sportliche Herausforderungen sorgten ein Kletterturm mit Seilrutsche, ein Military-Fitness-Parcours und ein sogenannter Bag Jump. Beim Burgtheater stellte sich außerdem der Heeressport mit einem eigenen "Action und Activity" Bereich vor.

Tanner betont Bedeutung der Sicherheit

Verteidigungsministerin Tanner verwies anlässlich der Veranstaltung auf die Bedeutung des Bundesheeres für Österreich.

"Der Nationalfeiertag erinnert uns daran, dass die Sicherheit und Unabhängigkeit Österreichs keine Selbstverständlichkeit sind. Bei der Informations- und Leistungsschau erlebten die Besucherinnen und Besucher die Vielfalt des Bundesheeres: von der militärischen Landesverteidigung über die Luftstreitkräfte bis hin zu Cyber und Technik. Sie können unsere Fahrzeuge und Ausrüstung aus nächster Nähe kennenlernen, bei Mitmachstationen selbst aktiv werden und direkt mit unseren Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen."

Mehr als 900 Personen im Einsatz

Hinter der Veranstaltung stand auch ein großer organisatorischer Aufwand. Über 900 Menschen waren für die Durchführung der Leistungsschau im Einsatz. Dazu gehörten Berufssoldaten, Milizsoldaten, Grundwehrdiener und zivile Mitarbeiter des Bundesheeres.