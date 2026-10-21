i ? Brisanter Wechsel Babler abmontiert – Ludwig hängt jetzt an SPÖ-Zentrale Wechsel an der SPÖ-Zentrale: Das Babler-Plakat ist weg, jetzt hängt dort Michael Ludwig. Der Austausch fällt mitten in die heikle Phase der Partei. Von Heute Politik 21.10.2026, 18:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An der SPÖ-Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße gibt es einen auffälligen Tapeten-Wechsel: Das bisherige Transparent mit Andreas Babler wurde am Mittwoch überraschend entfernt. Stattdessen prangt nun Wiens Bürgermeister und SPÖ-Landeschef Michael Ludwig groß auf der Fassade.

Am Mittwochnachmittag konnten Passanten beobachten, wie das neue Transparent angebracht wurde. Mithilfe eines Krans wurde das Plakat mit Ludwigs Konterfei und dem Slogan "Wien schafft Zuhause" an der Parteizentrale in der Löwelstraße befestigt. Es ersetzt Bablers bisheriges Sujet mit der Aufschrift "Ordnen statt Spalten".

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Wechsel zu brisantem Zeitpunkt

Der Austausch fällt in eine politisch heikle Phase für die Sozialdemokraten. Erst vor zwei Wochen wurde der Rückzug von Andreas Babler aus der Parteiführung endgültig besiegelt. Besonders die Landeschefs – darunter auch der gewichtige Wiener Parteigrande Ludwig – hatten sich für einen neuen Vorsitzenden starkgemacht.

SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner und Klubobmann Philip Kucher übernahmen schließlich die Geschäftsführung der Partei, sollen sie bis zum außerordentlichen Parteitag im Frühjahr 2027 gemeinsam mit Babler ausüben. Wer die SPÖ künftig dauerhaft führen wird, ist offen. Finanzminister Markus Marterbauer gilt als aussichtsreichster Kandidat, kämpft jedoch aktuell noch mit aller Kraft gegen seine Krebserkrankung an.

Wechsel "lange geplant"

Auf "Heute"-Anfrage bestätigt eine Parteisprecherin den Austausch des Transparents. Mit dem Rückzug Bablers habe dieser allerdings nichts zu tun: Der Wechsel sei bereits seit Längerem geplant gewesen.

Die Sprecherin verweist darauf, dass sich die Wiener SPÖ und die Bundespartei die Räumlichkeiten in der Löwelstraße teilen. Das neue Ludwig-Transparent soll mindestens sechs Monate lang an der Fassade hängen bleiben. Welches Sujet danach folgen wird, ist noch offen.