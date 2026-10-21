i Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky. zVg Trauer um Ex-Ministerin Letzter Abschied von Kdolsky – Requiem im Stephansdom Die frühere Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky starb im Alter von 63 Jahren. Nun wird im Wiener Stephansdom ein Requiem gefeiert. Von Newsdesk Heute 21.10.2026, 14:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Familie, Freunde und Wegbegleiter nehmen Abschied von Andrea Kdolsky. Die ehemalige ÖVP-Politikerin und Ärztin ist am 30. September im Alter von 63 Jahren verstorben. Nun wurde bekannt, wann ihrer im Rahmen einer Gedenkmesse gedacht wird.

"Wir gedenken der lieben Andrea im Rahmen eines Requiems am Freitag, dem 13. November um 18 Uhr im Wiener Stephansdom. Die Beisetzung erfolgt im engsten Kreis", heißt es auf dem Patrezettel, den ihr ehemaliger Lebensgefährte Philipp Ita auf Facebook veröffentlichte.

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Ex-Ministerin Andrea Kdolsky ist tot – Ihr Leben in Bildern i ?

"Deine Stimme wird fehlen"

Auf dem Patrezettel finden sich auch persönliche Abschiedsworte für die verstorbene Ex-Ministerin. "Deine Stimme wird fehlen, aber nicht verstummen." Kdolsky hatte über Jahre hinweg als Ärztin und Politikerin gewirkt. Nach ihrem Tod trauern zahlreiche frühere politische Wegbegleiter um sie.

Kampf gegen den Krebs

Bei der ehemaligen Gesundheits- und Familienministerin war zwei Jahre vor ihrem Tod eine Krebserkrankung festgestellt worden. Kdolsky hatte ihre Diagnose nicht verborgen, sondern öffentlich über ihre Erkrankung und ihren Umgang damit gesprochen.

Familie bittet um Spenden statt Blumen

Für die Verabschiedung gibt es auch einen besonderen Wunsch: Anstelle von Kränzen oder Blumen sollen Spenden an Einrichtungen gehen, die Menschen mit Krebs unterstützen.

"Wir bitten von Kranz- und Blumenspenden Abstand zu nehmen und den dafür gedachten Betrag dem Maggie's Centre Oberwart oder der Österreichischen Krebshilfe-Krebsgesellschaft zuzuwenden."

Damit soll das Gedenken an Andrea Kdolsky auch Menschen zugutekommen, die selbst mit einer Krebserkrankung konfrontiert sind.