i Bürgermeister Michael Ludwig macht klat: Spekulationen über Neuwahlen seien fehl am Platz. Sabine Hertel "Brauchen Stabilität" SPÖ-Debatte – Ludwig warnt vor Neuwahl-Spekulationen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig meldet sich in der SPÖ-Debatte zu Wort. "Österreich braucht gerade jetzt Stabilität", stellt er klar. Von Österreich Heute 10.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Ansage von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: Die Diskussionen innerhalb der SPÖ seien geführt, jetzt müsse wieder nach vorne geschaut werden – das macht Ludwig in einem Posting auf der Social Media Plattform "Bluesky" klar. Mit deutlichen Worten spricht er sich gegen die Spekulationen über Neuwahlen aus – das sei nicht das Thema, auf das man derzeit den Fokus legen sollte.

Ludwig fordert Fokus auf Teuerung

"Niemand sollte jetzt über Neuwahlen spekulieren", stellt der Wiener Bürgermeister klar. Die Menschen würden sich Lösungen erwarten – gegen die Teuerung, für eine gute Gesundheitsversorgung, sichere Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft.

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Darauf müsse sich die Bundesregierung konzentrieren, betont Ludwig.

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Klare Ansage an Verantwortliche

Besonders müsse man in diesen Zeiten auf Stabilität setzen, nicht auf Unruhe. Ludwig erwartet sich von allen Verantwortlichen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen und konstruktiv weiterarbeiten. "Wien ist dazu bereit", hält er fest.