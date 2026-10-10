SPÖ-Debatte – Ludwig warnt vor Neuwahl-Spekulationen

Klare Ansage von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: Die Diskussionen innerhalb der SPÖ seien geführt, jetzt müsse wieder nach vorne geschaut werden – das macht Ludwig in einem Posting auf der Social Media Plattform "Bluesky" klar. Mit deutlichen Worten spricht er sich gegen die Spekulationen über Neuwahlen aus – das sei nicht das Thema, auf das man derzeit den Fokus legen sollte.
"Niemand sollte jetzt über Neuwahlen spekulieren", stellt der Wiener Bürgermeister klar. Die Menschen würden sich Lösungen erwarten – gegen die Teuerung, für eine gute Gesundheitsversorgung, sichere Arbeitsplätze und eine starke Wirtschaft.
Darauf müsse sich die Bundesregierung konzentrieren, betont Ludwig.
Besonders müsse man in diesen Zeiten auf Stabilität setzen, nicht auf Unruhe. Ludwig erwartet sich von allen Verantwortlichen, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen und konstruktiv weiterarbeiten. "Wien ist dazu bereit", hält er fest.