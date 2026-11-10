i Für Österreichs Autofahrer wird es ab 2027 teurer. (Symbolbild) istock Teurer Jahreswechsel Neue Kosten drohen – was bald auf Autofahrer zukommt Für Österreichs Autofahrer wird es ab 2027 teurer. Neben höheren Kosten für Neuwagen und die Vignette kommen auch neue Abgaben auf E-Dienstwagen zu. Von Newsdesk Heute 10.11.2026, 16:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Autofahrer müssen sich ab Jänner auf mehrere Änderungen einstellen. Besonders beim Kauf eines neuen Verbrenners und bei privat genutzten Elektro-Firmenwagen wird künftig mehr Geld fällig. Auch die Autobahnvignette kostet mehr, wie eine aktuelle Übersicht von Finanz.at zeigt.

Neuwagen kosten bis zu 400 Euro mehr

Mit Jahresbeginn wird die Normverbrauchsabgabe (NoVA) für zahlreiche Neuwagen erhöht. Grund dafür ist eine Anpassung der CO2-Grenzwerte. Bei vielen Modellen steigt der Steuersatz dadurch um einen Prozentpunkt.

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Ein Auto mit 30.000 Euro Nettopreis und 136 Gramm CO2-Ausstoß kostet damit 300 Euro mehr an NoVA. Bei einem Fahrzeug um 40.000 Euro mit 163 Gramm CO2 sind es sogar 400 Euro zusätzlich. Wer bis Ende November 2026 einen unwiderruflichen schriftlichen Kaufvertrag abschließt und das Auto vor April 2027 erhält, kann unter bestimmten Voraussetzungen noch von den alten Werten profitieren. Reine Elektro- und Wasserstoffautos bleiben ausgenommen.

Vignette nur noch digital

Auch für die Autobahnbenutzung müssen Lenker etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Jahresvignette verteuert sich von 106,80 auf rund 108,90 Euro. Gleichzeitig wird die Klebevignette abgeschafft. Ab 2027 gibt es die Jahresvignette nur noch digital. Beim Kauf bis Ende Dezember 2026 gilt laut Finanz.at noch der bisherige Preis.

Neue Abgabe für E-Dienstwagen

Wer einen Elektro-Firmenwagen privat nutzt, muss ab Jänner erstmals einen Sachbezug versteuern. Dieser beträgt monatlich 0,375 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 180 Euro.

Bei einem E-Auto um 42.000 Euro und einem Bruttogehalt von 3.000 Euro bedeutet das laut Experten rund 75 bis 80 Euro weniger netto pro Monat. Ab 2028 steigt die Belastung weiter. Betroffen sind auch bereits genutzte und geleaste Fahrzeuge.

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Sprit könnte wieder teurer werden

Unklar bleibt die Entwicklung an den Tankstellen. Der CO2-Preis liegt derzeit bei 55 Euro pro Tonne, für 2027 steht die genaue Höhe noch nicht fest.

Auch die Spritpreisbremse ist vorerst nur bis Ende November gesichert. Sie verbilligt Benzin und Diesel um rund zwölf Cent pro Liter. Ohne Verlängerung könnte dieser Preisvorteil wieder wegfallen.

Keine zusätzliche Erhöhung ist hingegen bei der motorbezogenen Versicherungssteuer vorgesehen.