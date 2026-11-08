i "Light of Hope": Gedenkmarsch zur Erinnerung an die Novemberpogrome in Wien. Helmut Graf Gedenken an Novemberpogrom "Light of Hope" - Starkes Zeichen gegen Hass in Wien Am 9. November lädt die jüdische Jugend Wiens zum Gedenkmarsch "Light of Hope" ein. Gemeinsam wird ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Von Thomas Peterthalner 08.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nazi-Verbrechen schockieren auch noch fast 90 Jahre danach: Am 9. November 1938 tobten in Wien brutale antijüdische Pogrome. 88 Jahre später wird am Montag (9.11.) auch heuer ein Zeichen gegen das Vergessen gesetzt: Die jüdische Jugend Wiens lädt zum Gedenkmarsch "Light of Hope" ein.

Start am Karmeliterplatz

Los geht es am 9. November um 18 Uhr am Karmeliterplatz 1 in Wien-Leopoldstadt. Der gemeinsame Gedenkmarsch führt dann zur Abschlusskundgebung auf dem Vorplatz des ESRA-Zentrums in der Tempelgasse 5. Gemeinsam soll ein Licht der Hoffnung entzündet und ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus und Hass gesetzt werden.

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Erinnerung wachhalten

Seit 2012 organisiert die Jugendkommission der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) den Gedenkmarsch, um an die schrecklichen Verbrechen der Novemberpogrome zu erinnern. Im Mittelpunkt stehen Jugendliche und junge Erwachsene, die mit ihrem Engagement die Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit wachhalten. Geschichten und Erzählungen sollen bewahrt und an die nächste Generation weitergegeben werden.

Light of Hope – Gedenkveranstaltung startet am 9.11. um 18 Uhr am Karmeliterplatz in Wien. IKG Wien

Nazi-Verbrechen in Wien

Denn in Wien wütete der Nazi-Hass in der Progromnacht im Jahr 1938 besonders schlimm. Für Juden war es damals lebensgefährlich, auf die Straße zu gehen. Etwa 6.500 Juden wurden angegriffen, Tausende in Konzentrationslager verschleppt, inhaftiert, ermordet. Auch Hausdurchsuchungen fanden in der Nacht in jüdischen Haushalten statt, Synagogen brannten in Wien. Das Novemberpogrom in Wien war von großer Brutalität gekennzeichnet.

Kein Platz für Antisemitismus

"Light of Hope" soll aber nicht nur an die Vergangenheit erinnern, sondern auch ein Zeichen für die Zukunft setzen. Die Veranstalter rufen dazu auf, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und für ein respektvolles Miteinander einzustehen. Die Botschaft ist klar: Antisemitismus und Hass haben in Wien keinen Platz.

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"Wir stehen zusammen"

Gedenken ist nicht nur Teil jüdischer Kultur, sondern eine Verantwortung der gesamten Gesellschaft. Mit dem gemeinsamen Entzünden eines Lichts der Hoffnung wollen die Teilnehmer zeigen, dass Zusammenhalt stärker ist als Hass. Die Botschaft: "Wir stehen hier zusammen!"