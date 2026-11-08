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Mitten in Wien-Neubau

„Mama & der Bulle“ erobert nun den Wiener Spittelberg

Die Huth-Gastronomiegruppe expandiert: Nach Lokalen in der Innenstadt eröffnet im November 2026 ein neuer Standort des Steak- und Burgerkonzepts.
Von Niklas Burger
08.11.2026, 11:42
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20181114 / lokal mama und der bulle / foto: denise auer / tageszeitung heute
20181114 / lokal mama und der bulle / foto: denise auer / tageszeitung heute
Denise Auer

Der zweite Standort des Erfolgskonzepts in Wien-Neubau, gelegen an der Siebensterngasse 14, bringt die Burger und Steaks auf drei Etagen auf den Spittelberg, die Eröffnung ist für den 13. November 2026 geplant. Die Standortwahl unterstreicht die Anziehungskraft des Spittelbergs als ein Top-Gastronomieviertel in Wien.

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Die Adresse in der Siebensterngasse 14 ist in der Wiener Gastroszene bestens bekannt und war davor vor allem durch das mexikanische Lokal "Santos" ein Anziehungspunkt im siebenten Bezirk. Mit dem Nachfolgeprojekt an dem Standort siedelt sich ein zu der Gegend passendes Lokal an und es entsteht kein Leerstand.

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Kulinarik vom 1.000-Grad-Grill

Im Mittelpunkt des Lokals stehen die modern interpretierten Burger sowie Flat Iron Steaks, die auf einem extrem heißen Spezialgrill zubereitet werden. Durch die enorme Hitze schließt sich die Fleischoberfläche unmittelbar, wodurch Röstaromen entstehen und das Fleisch gleichzeitig zart bleiben soll.

nibu, 08.11.2026, 11:42
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