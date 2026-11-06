i Insgesamt wurden 8 Stück vom "Plüschtier Frosch" und 6 Stück von "Bär und Hase" im Shop Kira Kira verkauft. Google Street View / zVg ("Heute"-Collage) Nicht mehr verwenden Erstickungsgefahr! Anime-Shop ruft Plüschtiere zurück Bei mehreren in Wien verkauften Plüsch-Schlüsselanhängern können sich Kleinteile lösen. Käufer sollen die betroffenen Produkte nicht mehr verwenden. Von Wien Heute 06.11.2026, 20:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Anime-, K-Pop- und Kawaii-Store Kira Kira in Wien-Landstraße ruft mehrere Plüsch-Schlüsselanhänger zurück.

Betroffen ist das Modell "Bär und Hase" der Reihe "Cute animals" mit der Modellnummer beziehungsweise dem EAN-Code 001-2020. Als Hersteller wird Foshan Jintian Arts & Crafts Co., Ltd. genannt.

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Der zweite Rückruf betrifft den "Plüschtier Frosch" von Anxious X. Er trägt die Modellnummer beziehungsweise den EAN-Code MGNM0122 und stammt vom Hersteller Foshan Miguonuo Cultural Creative Co., Ltd.

Bei einer amtlichen Untersuchung wurden an beiden Produkten sicherheitsrelevante Mängel festgestellt. Kleine Teile können sich von den Anhängern lösen. Werden diese von Kindern verschluckt, besteht Erstickungsgefahr.

Die Plüschtiere sollten deshalb sofort außer Reichweite von Kindern aufbewahrt und nicht weiterverwendet werden. Kira Kira weist darauf hin, dass die Warnung nicht bedeutet, dass der festgestellte Mangel vom Handelsunternehmen verursacht wurde.

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Kunden sollen die betroffenen Anhänger nicht mehr verwenden. Sie können die Ware direkt bei Kira Kira zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet. Ein Kassabon ist dafür nicht erforderlich.