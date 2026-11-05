i Florentina Leitner zählt zu den österreichischen Designtalenten, die beim Austrian Fashion Awards Showroom 2026 ihre außergewöhnlichen Kreationen präsentieren. Park Sangjun Austrian Fashion Awards 2026 Österreichs Modetalente zeigen, was wir morgen tragen Von avantgardistischer Couture bis zu genderfluiden Lederwaren: Die Austrian Fashion Association holt erneut Österreichs Modestars vor den Vorhang. Von Christine Scharfetter 05.11.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiens Modeszene bekommt auch heuer wieder ihre große Bühne: Die Austrian Fashion Awards 2026 rücken jene Kreativen ins Rampenlicht, die der heimischen Modebranche frischen Wind verleihen. Am Donnerstag, 5. November, lädt die Austrian Fashion Association zur glamourösen Preisverleihung in die Kunsthalle Wien im MuseumsQuartier. Doch damit nicht genug: Zwei Tage später verwandelt sich ein Showroom in Neubau in einen Hotspot für außergewöhnliches Design.

Große Bühne für Österreichs Fashion-Talente

Im Rahmen der Gala werden der Modepreis der Stadt Wien und der Outstanding Artist Award für experimentelles Modedesign des BMWKMS verliehen. Wer die begehrten Auszeichnungen erhält, entscheidet eine international besetzte Jury. Mit dabei sind unter anderem Alex Kessler, stellvertretender Chefredakteur des britischen i-D Magazine, Jonathan Lee, Gründer von The Molecule in Hongkong, sowie Fashion-Unternehmer Robin Douglas Westling aus Stockholm.

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Ein deutliches Signal für die Bedeutung österreichischer Nachwuchsdesigner, deren Kreationen längst über die Landesgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgen.

Couture trifft auf Rebellion und neue Perspektiven

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr setzt die Austrian Fashion Association auch 2026 auf einen kuratierten Showroom. Am Samstag, 7. November, können Modefans von 15 bis 20 Uhr ausgewählte Arbeiten heimischer Designerinnen, Designer und Accessoire-Labels entdecken.

Das Spektrum ist dabei alles andere als gewöhnlich: Zwischen Couture und Ready-to-Wear, traditionellem Handwerk und experimenteller Materialforschung entstehen Kollektionen, die gängige Modekonventionen hinterfragen. Darunter Stardesignerin Florentina Leitner, die bereits die internationale Modeszene aufmischt und Stars einkleidet, HISU PARK, Jara Dilara Noori sowie Laura Andraschko.

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Auch die Inszenierung wird zum Designstatement

Nicht nur die Kollektionen selbst, auch ihre Präsentation verspricht ein Erlebnis. Die Künstlerin und Designerin Helena Philipp entwickelt eigens für den Showroom eine Display-Struktur, die Mode und Raumgestaltung miteinander verbindet.

Die Publishing-Initiative vieimprint ergänzt das Konzept mit einer kuratierten Auswahl an Magazinen und Publikationen. Für die passende Klangkulisse sorgt der österreichische Musiker und Produzent Aki Traar, dessen Sound zwischen Indie Sleaze, Deconstructed Club und elektronischem Sounddesign angesiedelt ist.

Alle Infos zum Fashion-Event Die Austrian Fashion Awards werden von der Austrian Fashion Association veranstaltet. Der öffentliche Showroom findet am Samstag, 7. November 2026, von 15 bis 20 Uhr in der Kaiserstraße 32, 1070 Wien, statt.

Ein besonderer Fokus liegt damit auf dem Zusammenspiel unterschiedlicher kreativer Disziplinen – von Mode über Kunst und Publishing bis hin zur Musik.