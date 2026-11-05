Mode-Comeback: Enge Blazer sind wieder im Trend!

Egal ob auf der Arbeit, bei einem seriösen Event oder beim Shoppen: Wer mit einem eleganten Outfit antanzen möchte, kann sich immer auf ein bestimmtes Kleidungsstück verlassen. Der Blazer war lange Zeit im Oversized-Schnitt heißbegehrt, doch jetzt erleben die taillierten Business-Jacken ein großes Comeback. Fashionistas machen es vor und tragen Blazer wieder in femininen und eng anliegenden Look.
Was den neuen "It"-Schnitt beim Blazer ausmacht? Die eng anliegende Form zaubert eine schmeichelhafte Sanduhr-Figur. Meist wird das Jäckchen mithilfe eines Knopfs oder Gürtels geschlossen getragen. Modebewusste beweisen damit, dass der klassische Look durchaus modern wirken kann.
Ob die Ära des Oversized-Looks in Sachen Blazer vorbei ist? Das wird sich noch zeigen. Auf TikTok sind die engen Business-Jacken ein Hit. Influencerin Emmanuela zeigt, wie es geht: In ihrem Beitrag präsentiert der Modeprofi mehrere Looks – mit Knöpfen oder Gürteln stylt die Content Creatorin ihre eleganten Outfits. In den Kommentaren werden die engen Blazer-Looks von diversen Usern auch gefeiert.
Die meisten Fashionistas nehmen sich ein Beispiel an Model Hailey Bieber: Letztens trug Justin Biebers Perle zum Launch-Event ihrer Marke in Kollaboration mit der Kosmetikkette "Sephora" einen buttergelben taillierten Blazer, bei dem ein Spitzenoberteil durchschien.
Das Kleidungsstück ist ein echter Allrounder: Kombiniert man ihn mit Denim, verleiht das Jäckchen der Jeans einen klassischen Look. Wer Minirock und Loafer zum taillierten Blazer trägt, wird der Teil der "Preppy-Look"-Welle. Im Herbst lassen sich die eng anliegenden Business-Jacken mit hohen Stiefeln perfekt kombinieren.