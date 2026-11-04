Hailey Biebers Blush im Test – ist er wirklich so gut?

Monatelang gab es für meinen TikTok-Algorithmus offenbar nur ein Thema: den Rhode Pocket Blush von Hailey Bieber. Immer wieder tauchte der kleine Creme-Stick in meinem Feed auf und versprach frische, rosige Wangen, die aussehen sollen, als hätte man gerade einen ausgedehnten Spaziergang hinter sich. Nur: Ist der Blush tatsächlich so gut – oder funktioniert hier vor allem Hailey Biebers Marketing-Maschinerie hervorragend?

Für eine einzelne Bestellung waren mir Produkt und Versand zunächst zu teuer. Als meine Schwester einige Monate später auf Sprachreise nach Liverpool flog, war die Gelegenheit allerdings perfekt. Das gehypte Ding durfte endlich nach Hause – und musste sich dort dem Alltagstest stellen.

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Schon die Verpackung schreit nach TikTok

Beim Auspacken wird schnell klar, warum die Marke optisch so gut in die Social-Media-Welt passt: Der Pocket Blush kommt in einer schlichten, minimalistischen Verpackung daher und trifft damit genau den "Clean Girl"-Look, der derzeit Beauty-Feeds dominiert.

Mit 5,3 Gramm ist der Stick tatsächlich ziemlich "pocket", beim Preis allerdings weniger zurückhaltend: Etwas mehr als 20 Euro werden für den kleinen Blush fällig. Ein Schnäppchen ist das nicht. Im Bereich gehypter High-End-Kosmetik findet man allerdings problemlos noch deutlich teurere Kandidaten.

Für meinen Hautton habe ich mich für die Nuance "Freckle" entschieden. Der warme Farbton soll den Wangen einen natürlichen Flush verleihen, ohne sofort nach einer dicken Schicht Rouge auszusehen.

Was kann Haileys Pocket Blush? i ?

Cremige Textur sammelt Pluspunkte

Als bekennender Fan von Creme-Produkten konnte der Pocket Blush bei mir schon bei der Konsistenz punkten. Direkt über die Wangen ziehe ich den Stick allerdings nicht. Dabei kann es passieren, dass das Produkt die darunterliegende Base mitnimmt und das Make-up fleckig wird. Für mich funktioniert deshalb eine andere Methode deutlich besser: Ich nehme den Blush mit einem Pinsel direkt vom Stick auf und arbeite ihn anschließend in die Haut ein. So lässt sich die Farbe kontrollierter auftragen und gleichmäßig verblenden.

Besonders positiv: Auch über bereits abgepuderten beziehungsweise mattierten Stellen ließ sich der Creme-Blush bei mir problemlos einarbeiten, ohne unschöne Flecken zu hinterlassen. Viel Produkt braucht es dabei nicht – schon eine kleine Menge sorgt für sichtbar frische Wangen.

Zu viel erwischt? Kein Drama

Gerade bei stark pigmentiertem Rouge passiert es schnell: einmal nicht aufgepasst und plötzlich konkurrieren die Wangen farblich mit einer Tomate. Beim Rhode-Blush ist das zum Glück kein Weltuntergang. Habe ich mit Pinsel oder Schwämmchen etwas zu viel Produkt erwischt, konnte ich die Farbe sehr einfach ausblenden und abschwächen. Das macht den Stick auch für jene interessant, die bei Creme-Rouge normalerweise Angst vor Flecken oder harten Übergängen haben.

Und hält der Blush auch?

Der entscheidende Blick kam für mich allerdings erst am Abend. Denn ein Blush kann morgens noch so schön aussehen – wenn davon nach einigen Stunden nichts mehr übrig ist, hilft auch die hübscheste Verpackung wenig.

Hier konnte der Pocket Blush überzeugen: Die Farbe war am Ende des Tages noch deutlich auf meinen Wangen zu erkennen, der frische Effekt ebenfalls. Natürlich ist auch dieses Produkt nicht unverwüstlich. Wer sich ständig übers Gesicht fährt, wird irgendwann Farbe abtragen. Das Problem hat man allerdings bei praktisch jedem Make-up-Produkt.

Das "Life"-Ressort nimmt regelmäßig neue und trendige Beauty-Produkte unter die Lupe. Welche gehypte Kosmetik sollen wir als Nächstes testen? Schreib gerne an [email protected] oder [email protected].

Nach dem Test verstehe ich zumindest, warum mir TikTok den kleinen Stick monatelang so hartnäckig verkaufen wollte. Der Pocket Blush lässt sich einfach auftragen, gut korrigieren, benötigt wenig Produkt und hält bei mir lange. Der größte Minuspunkt bleibt der Preis – insbesondere, wenn für die Bestellung noch Versandkosten dazukommen. Wer bereits einen guten Creme-Blush besitzt, braucht deshalb nicht zwingend noch einen.