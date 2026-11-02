i In Tiktok-Livestreams werden in Labor gezüchtete Diamanten versteigert. Instagram/The Cut "Günstige Massenware" Diamanten-Auktionen auf TikTok boomen – Experte warnt Auf TikTok werden Diamanten in Live-Auktionen versteigert. Doch wie sicher ist der Kauf und was raten Experten? Von Heute Life 02.11.2026, 22:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf TikTok sorgen derzeit Live-Auktionen von Diamanten unter für Aufsehen. Während Nutzer sonst durch lustige Kurzvideos scrollen, verwandelt sich das Handy plötzlich in einen digitalen Auktionssaal. Countdown, laute Musik und funkelnde Nahaufnahmen machen die Versteigerungen für viele besonders spannend.

Die Gebote starten oft schon bei einem Dollar und steigen innerhalb weniger Sekunden auf mehrere Hundert oder sogar Tausende Dollar. Meist handelt es sich um im Labor gezüchtete Diamanten, die günstiger sind als natürliche Steine.

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Das Modemagazin "The Cut" schildert den Fall einer 33-jährigen Nutzerin, die über 20 lose Diamanten ersteigert hat. Sie vergleicht die schnellen Auktionen mit einem Glücksspiel: "Bei Fantasy-Football muss man bis zum Ende des Spiels warten, um zu wissen, ob man gewonnen hat. Hier ist es wie ein Glücksspiel in 30 Sekunden."

Faszination und Kritik an Online-Auktionen

In den sozialen Medien zeigen sich die Reaktionen gemischt. Einige Nutzer sind begeistert von der Möglichkeit, an den schnellen Auktionen teilzunehmen. Andere äußern Bedenken und geben an, Diamanten lieber klassisch beim Juwelier zu kaufen. Creatorin Audrey sagt ehrlich: "Jetzt verstehe ich, warum Männer süchtig nach Sportwetten werden, denn ich bin süchtig nach der Frauen-Version davon."

Es gibt aber auch warnende Stimmen. Eine Nutzerin schreibt unter einem Instagram-Post: "Der Nervenkitzel einer Auktion kann verlockend sein, aber ich würde lieber bewusst einen Diamanten auswählen, dessen Herkunft und Geschichte ich kenne, als etwas nur wegen des Gefühls zu kaufen, gewonnen zu haben."

Experten warnen vor Impulskäufen

Der Zürcher Schmuckhändler Lazar Cebbar rät gegenüber "20 Minuten" dringend von solchen Käufen ab: "Es ist ein Impulskauf. Ein Ring aus einer TikTok-Live-Auktion ist nicht mit einem hochwertigen Ring vom Juwelier gleichzusetzen." Die Qualität sei anhand von Bildern oder Videos schwer einzuschätzen. "Günstige Massenware ist in der Regel nicht dafür gemacht, ein Leben lang getragen oder später weitergegeben zu werden."

Minenarbeiter entdecken Riesen-Diamant mit über 1.000 Karat i ?

Gerade bei emotional wichtigen Schmuckstücken wie einem Verlobungsring rät der Experte zur Vorsicht: "Das ist kein Produkt, das man unter Zeitdruck in einer Live-Auktion kaufen sollte." Auch Zertifikate seien laut Cebbar keine Garantie für die tatsächliche Schönheit oder Qualität eines Diamanten. Entscheidend seien etwa Schliff, Lichtreflexion und Brillanz – und die lasse sich online schwer beurteilen.