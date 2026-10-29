i Juwelier Felix Köck in seinem verwüsteten Geschäft am Wiener Graben. Helmut Graf "Wird einem anders" Juwelier zu "Heute" – so erlebte er den Rammbock-Coup Nach dem Rammbock-Coup in der Wiener City klingelte die Polizei Juwelier Felix Köck um 4.30 Uhr aus dem Bett. So erlebte er die dramatischen Momente. Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich bin mitten in der Nacht um 4.30 Uhr angerufen worden. Zuerst war ich ungläubig, weil es manchmal Fehlalarm gibt. Doch wenn die Polizei anruft, da wird einem anders", erzählt Juwelier Felix Köck über den schrecklichen Einbruch Mittwochfrüh in sein Geschäft. Der Geschäftsbesitzer erkannte den Ernst der Lage, fuhr sofort zu seinem Schmuckgeschäft am Graben 22 in der Wiener City.

Schaden in Millionenhöhe

Dort bot sich Köck leider ein Bild der Zerstörung. "Der Schaden ist leider sehr groß und bewegt sich im siebenstelligen Bereich", so der Juwelier. "Es wurden auch Einzelstücke gestohlen, Edelsteine die weltweit einzigartig und nur sehr schwer zu verkaufen sind." Den Tätern fehlen dafür die Echtheitszertifikate. "Die braucht man zum Verkauf, die Edelsteine wurden als gestohlen gemeldet."

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Shop mit SUV gerammt

Die Bilder aus der Videoüberwachung im Geschäft wurden mittlerweile gesichtet. "Alles ist noch am Laufen", so Juwelier-Chef Felix Köck im Gespräch mit "Heute". An dem Coup waren mehrere Personen beteiligt, die arbeitsteilig vorgingen. Die Auslage wurde mit einem gestohlenen Lexus-SUV im Rückwärtsgang mit großer Wucht gerammt. Danach stahlen die Verdächtigen den Schmuck, nach wenigen Minuten war der Spuk vorbei.

Aufräumarbeiten nach Rammbock-Coup bei City-Juwelier i ?

Verdächtige auf der Flucht

Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren. "Die Ermittlungen sind im vollen Gange. Es wurden umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt. Insbesondere natürlich am Tatort und im sichergestellten Pkw", so ein Polizeisprecher zu "Heute". Gut möglich aber, dass sich die Verdächtigen bereits ins Ausland abgesetzt haben.

"Vor Weihnachten wieder offen"

Sie ließen ein völlig verwüstetes Geschäft zurück. Doch die Aufräumarbeiten laufen drinnen und draußen auf Hochtouren. Das Scherbenmeer wurde zusammengekehrt, die zerstörten Auslagen mit Holzplatten gesichert. Auch drinnen im Geschäft wurde schon aufgeräumt. "Bis zum Weihnachtsgeschäft wollen wir wieder offen haben", gibt sich Felix Köck optimistisch.