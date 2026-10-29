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Auf Walzen wie dieser werden E-Scooter von der Polizei kontrolliert. (Archivbild)
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"Heute"/Lea Strauch
Polizei greift durch

Bis zu 77 km/h! Jugendliche auf E-Scootern gestoppt

Bei einer E-Scooter-Kontrolle in Wien staunte die Polizei nicht schlecht: Einige Roller schafften bis zu 77 km/h. Viele der Lenker waren minderjährig
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 11:32
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Die Wiener Polizei führte am 22. Oktober eine Schwerpunktaktion in Wien-Favoriten durch. Von 16 bis 19 Uhr nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten sowie der Bereitschaftseinheit Wien E-Scooter-Lenker ins Visier.

Ort des Geschehens war dabei der Bereich Kreuzung Neilreichgasse/Einsenmengergasse. Dabei kam es zu 15 Identitätsfeststellungen, vier Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz, 34 Anzeigen im sonstigen Verkehrsbereich und zwei Organmandaten.

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Gespräche mit Eltern

Besonders brisant: Teilweise konnten die kontrollierten E-Scooter Geschwindigkeiten von 42 bis zu 77 km/h erreichen. Bei den angehaltenen Personen soll es sich überwiegend um Minderjährige und Jugendliche gehandelt haben.

Diesbezüglich führte die Polizei auch Gespräche mit deren Erziehungsberechtigten. Dabei wurden die Eltern über die durchgeführten Kontrollen und die Hintergründe informiert.

red, Akt. 29.10.2026, 11:35, 29.10.2026, 11:32
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