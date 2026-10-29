i Auf Walzen wie dieser werden E-Scooter von der Polizei kontrolliert. (Archivbild) "Heute"/Lea Strauch Polizei greift durch Bis zu 77 km/h! Jugendliche auf E-Scootern gestoppt Bei einer E-Scooter-Kontrolle in Wien staunte die Polizei nicht schlecht: Einige Roller schafften bis zu 77 km/h. Viele der Lenker waren minderjährig Von Newsdesk Heute 29.10.2026, 11:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Polizei führte am 22. Oktober eine Schwerpunktaktion in Wien-Favoriten durch. Von 16 bis 19 Uhr nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten sowie der Bereitschaftseinheit Wien E-Scooter-Lenker ins Visier.

Ort des Geschehens war dabei der Bereich Kreuzung Neilreichgasse/Einsenmengergasse. Dabei kam es zu 15 Identitätsfeststellungen, vier Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz, 34 Anzeigen im sonstigen Verkehrsbereich und zwei Organmandaten.

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Gespräche mit Eltern

Besonders brisant: Teilweise konnten die kontrollierten E-Scooter Geschwindigkeiten von 42 bis zu 77 km/h erreichen. Bei den angehaltenen Personen soll es sich überwiegend um Minderjährige und Jugendliche gehandelt haben.

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Diesbezüglich führte die Polizei auch Gespräche mit deren Erziehungsberechtigten. Dabei wurden die Eltern über die durchgeführten Kontrollen und die Hintergründe informiert.