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Ein 51-Jähriger soll einen Mann mit einem Messer bedroht haben. Er hatte fast 4 Promille Alkohol im Blut. (Symbolbild)
Ein 51-Jähriger soll einen Mann mit einem Messer bedroht haben. Er hatte fast 4 Promille Alkohol im Blut. (Symbolbild)
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Eskalation auf offener Straße

Fast 4 Promille! Mann zückt bei Streit plötzlich Messer

Ein 51-Jähriger soll einen Mann mit einem Messer bedroht haben. Er hatte fast 4 Promille Alkohol im Blut.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 11:10
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Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwoch in Wien-Leopoldstadt eskaliert. Ein stark alkoholisierter 51-Jähriger soll seinen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Ein 51-Jähriger hielt sich gerade auf einer Parkbank auf, als ihn ein vorbeikommender Mann ohne ersichtlichen Grund beschimpfte. Zwischen den beiden entwickelte sich daraufhin ein Wortgefecht.

Mann kehrte mit Messer zurück

Zunächst ging der Spaziergänger weiter und verschwand kurz in einem nahegelegenen Wohnhaus. Doch wenig später tauchte er wieder auf – diesmal mit einem Messer. Damit soll er den 51-Jährigen bedroht haben, ehe er sich erneut in das Gebäude zurückzog.

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Die alarmierte Polizei konnte den Verdächtigen schließlich in dem Wohnhaus ausfindig machen. Der 51-jährige polnische Staatsbürger wurde vorläufig festgenommen, das Messer sichergestellt.

Fast 4 Promille festgestellt

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Verdächtige massiv alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von beinahe 4 Promille.

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Weshalb der Streit überhaupt ausgebrochen war, blieb unklar. Keiner der beiden Männer konnte dafür einen Grund nennen.

red, 29.10.2026, 11:10
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