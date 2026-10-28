i Gleich fünf Geschäfte in vier Wiener Bezirken sollen drei strafunmündige Jugendliche in einer einzigen Nacht ins Visier genommen haben. (Symbolbild) istock Nach mehreren Coups gefasst Einbruch-Tour durch Wien – Täter noch strafunmündig Drei strafunmündige Jugendliche sollen gleich fünf Geschäfte in Wien ins Visier genommen haben. Die Polizei konnte das Trio ausforschen. Von Newsdesk Heute 28.10.2026, 14:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich fünf Geschäfte in vier Wiener Bezirken sollen drei strafunmündige Jugendliche in einer einzigen Nacht ins Visier genommen haben. Nach einem gescheiterten Einbruch in Rudolfsheim-Fünfhaus kam ihnen die Polizei auf die Spur.

Gegen 4 Uhr früh gelang es Ermittlern des Landeskriminalamts Wien am Samstag, die drei Verdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Sanitärgeschäft auszuforschen.

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Vier weitere Einbrüche aufgedeckt

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Trio in derselben Nacht auch für vier vollendete Einbrüche verantwortlich sein soll. Betroffen waren Geschäftslokale in der Inneren Stadt, auf der Wieden, in Margareten und Mariahilf.

Die drei Verdächtigen, deren Staatsangehörigkeiten mit Syrien und ungeklärt angegeben wurden, sind noch nicht strafmündig. Sie wurden angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.