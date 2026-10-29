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Ein Polizeiauto am Keplerplatz in Wien-Favoriten.
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Gewalt in Favoriten

Kein Alkohol mehr! Männer prügeln sich am Keplerplatz

Weil kein Alkohol mehr da war, eskalierte laut Polizei ein Streit am Wiener Keplerplatz. Ein Mann (39) wurde verletzt, der Verdächtige festgenommen.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 11:13
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Weil die alkoholischen Getränke ausgegangen waren, soll am Mittwochabend (28. Oktober) ein Streit am Keplerplatz in Wien-Favoriten völlig eskaliert sein. Zwei Männer gerieten zunächst verbal aneinander.

Wenig später musste einer von ihnen mit Verletzungen im Gesicht von der Rettung versorgt werden. Die Polizei nahm einen 42-jährigen Syrer noch am Tatort vorläufig fest.

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Mit Gegenstand auf Mann eingeschlagen

Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr am Keplerplatz im 10. Wiener Gemeindebezirk. Nach Angaben der Polizei kam es zwischen dem 42-Jährigen und einem 39 Jahre alten Mann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Plötzlich soll der Ältere einen Gegenstand verwendet haben, um mehrfach auf seinen Kontrahenten einzuschlagen. Der 39-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesichtsbereich. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien übernahmen die medizinische Erstversorgung des Mannes.

Verdächtiger sitzt auf Parkbank

Als die alarmierten Polizisten am Keplerplatz eintrafen, mussten sie nicht lange nach dem mutmaßlichen Angreifer suchen. Die Beamten entdeckten den 42-Jährigen auf einer Parkbank sitzend. Sie nahmen den syrischen Staatsangehörigen vorläufig fest.

Mit welchem Gegenstand der Mann zugeschlagen haben soll, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

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Fehlender Alkohol als Auslöser

Besonders ungewöhnlich ist der mutmaßliche Hintergrund der Auseinandersetzung. Der verletzte 39-Jährige erklärte gegenüber der Polizei, dass der Streit entstanden sei, weil keine alkoholischen Getränke mehr vorhanden gewesen seien.

Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich laut seinem Bericht schließlich der körperliche Angriff. Weitere Einzelheiten zu den Umständen des Streits sind bislang nicht bekannt.

red, 29.10.2026, 11:13
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