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Die Polizei konnte die Pyrotechnik sicherstellen.
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LPD Wien
Teenager-Trio erwischt

Polizei macht brisanten Fund in Zug aus Tschechien

Am Floridsdorfer Bahnhof erwischte die Polizei drei Jugendliche mit 307 verbotenen pyrotechnischen Gegenständen.
Von Newsdesk Heute
29.10.2026, 13:12
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Bei einer Kontrolle am Floridsdorfer Bahnhof in Wien sind der Polizei am Mittwochnachmittag drei Jugendliche ins Netz gegangen. Die Burschen hatten insgesamt 307 verbotene pyrotechnische Gegenstände dabei.

Beamte der Wiener Bereitschaftseinheit kontrollierten gegen 13.30 Uhr einen Zug aus Tschechien. Dabei fielen ihnen drei Jugendliche auf, die einen schwarzen Rucksack und einen schwarzen Plastiksack mitführten.

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Polizei stellt 307 Gegenstände sicher

Die Polizisten hielten das Trio an und führten eine Kontrolle durch. Bei der Durchsuchung entdeckten sie zahlreiche verbotene pyrotechnische Gegenstände, die daraufhin sichergestellt wurden.

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Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Österreicher, einen 14-jährigen indischen Staatsbürger und einen 15-jährigen Österreicher. Alle drei wurden angezeigt. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei 307 pyrotechnische Gegenstände.

red, 29.10.2026, 13:12
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