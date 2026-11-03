i Cos Fast überall ausverkauft Alle reißen sich um diese schlichte Cos-Strickjacke Trotz des stolzen Preises von 149 Euro ist die Cos-Strickjacke kaum noch erhältlich – was macht das schlichte Jäckchen so begehrt?

Christine Scharfetter Von Heute Life und 03.11.2026, 09:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine schlichte Strickjacke von Cos begeistert derzeit Modefans weltweit. Trotz des Preises von 149 Euro ist das Modell mit durchgehendem Reißverschluss und hohem Trichterkragen nahezu überall vergriffen.

Auch im österreichischen Online-Shop ist nur noch eine Größe in der Farbe Grau erhältlich. In Dunkelgrün kann das gute Teil hingegen noch in allen Größen erworben werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auf Social Media loben Käuferinnen vor allem die Qualität: Die Jacke besteht aus 100 Prozent Wolle und wird als besonders kuschelig beschrieben. Eine Nutzerin betont: "Ich verstehe, warum das Jäckli so beliebt ist. Ich werd's nie wieder ausziehen."

Rückbesinnung auf die 90er-Jahre

Fashion Consultant Sharon Jost vermutet, dass der derzeit angesagte Funnelneck-Kragen und ein ähnliches Chanel-Design der Métiers-d'Art-2025/26-Show den Hype ausgelöst haben. "Ich denke, man hat sich davon inspirieren lassen und den Zipper einfach durchgehend gemacht", äußerte sie gegenüber "20min.ch".

Zwar ist der Look nicht neu, aber die maskuline Schnittführung und der hohe Kragen wecken Erinnerungen an die 90er-Jahre und verleihen der Wolljacke einen modernen Touch. Viele vergleichen das Design sogar mit Teilen aus Papas Kleiderschrank.

Strickfans und Alternativen

Der Hype zeigt sich auch daran, dass Käuferinnen auf Social Media andere sogar darüber informieren, wann und wo sie die Jacke zurückgeben, damit andere zuschlagen können.

Manche versuchen sich an eigenen Strickmustern, um den gefragten Look selbst zu kreieren. Wer leer ausgegangen ist, findet inzwischen zahlreiche Alternativen, die dem Original sehr nahekommen.