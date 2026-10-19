i Jan Hofer zählt zu den bekanntesten Nachrichtengesichtern Deutschlands. NDR/Thorsten Jander Er wagt was völliges Neues "Mr. Tagesschau" Jan Hofer hat jetzt einen neuen Job Jahrzehntelang präsentierte Jan Hofer die Nachrichten. Jetzt startet der frühere "Tagesschau"-Sprecher mit 76 Jahren als Modeverkäufer durch. Von André Wilding 19.10.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Nachrichtensprecher zum Modeexperten: Jan Hofer (76) überrascht mit einem ungewöhnlichen Karriereschritt. Der Mann, der jahrzehntelang Millionen Deutschen die Nachrichten präsentierte, wird künftig Pullover, Strickjacken und sogar Pyjamas verkaufen.

Wie BILD berichtet, steigt der ehemalige Chefsprecher der "Tagesschau" beim Shopping-Sender HSE ein. Dort präsentiert er nicht nur Kleidung, sondern bringt gleich seine erste eigene Modekollektion auf den Markt.

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Hofer feiert im November Premiere

Seinen ersten Auftritt in der neuen Rolle hat der 76-Jährige am 17. November. Dann wird er seine Mode in einer Live-Übertragung vorstellen, die gleichzeitig über HSE, die App des Senders, YouTube und Instagram zu sehen sein soll.

Am 19. November folgt sein erster Auftritt in den Studios des Shopping-Senders. Für Hofer bedeutet das zwar eine Rückkehr vor die Kamera, allerdings in einer völlig neuen Funktion.

"Live ist für mich nichts Neues. Live-Commerce schon. Ich verfolge bereits seit Längerem, wie erfolgreich das Format vor allem in Asien ist. Mich reizt daran der direkte Austausch: Man sendet nicht einfach, sondern bekommt unmittelbar mit, was die Menschen interessiert und welche Fragen sie haben. So unterschiedliche Live-Formate selbst zu erleben, darauf freue ich mich", erklärt er gegenüber BILD.

Zwölf Kleidungsstücke in erster Kollektion

Gemeinsam mit HSE hat der frühere Nachrichtensprecher seine eigene Modelinie entwickelt. Die "Jan Hofer Signature Collection" umfasst zum Start zwölf Teile.

Dazu gehören unter anderem Pullover, Strickjacken, Shirts, Hosen und ein Sakko mit einem herausnehmbaren Westeneinsatz. Ergänzt wird das Angebot durch bequeme Freizeitkleidung und Pyjamas für die ganze Familie.

Hofer setzt dabei bewusst auf einen klassischen Kleidungsstil, der ohne auffällige Modetrends auskommen soll:

"Viele Männer wünschen sich einfach Kleidung, die gut zusammenpasst, bequem ist und mit der sie ohne großen Aufwand gepflegt angezogen sind. Genau das war mein Anspruch an meine Kollektion. Ich möchte Orientierung geben, keine Trends vorgeben. Statt schriller Mode setze ich auf klassische Farben und Stücke, die sich unkompliziert kombinieren lassen."

Prominenter Neuzugang

Auch beim Sender HSE ist die Freude über den bekannten Neuzugang groß. Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung, sieht in Hofer eine ideale Besetzung für das neue Angebot.

"Mit Jan Hofer gewinnen wir einen Medienprofi, der jahrzehntelange Live-Erfahrung mitbringt und gleichzeitig offen für neue Formate ist. Genau diese Verbindung passt zu uns", erklärt Rehm gegenüber der BILD.

35 Jahre lang das Gesicht der "Tagesschau"

Für viele Fernsehzuschauer ist Jan Hofer bis heute untrennbar mit der deutschen "Tagesschau" verbunden. Insgesamt 35 Jahre lang präsentierte er dort die wichtigsten Nachrichten aus aller Welt.

Nach seinem Abschied von der Nachrichtensendung wechselte er zum Privatsender RTL. Dort moderierte er bis 2024 das Nachrichtenformat "RTL Direkt". Nun folgt mit seiner eigenen Modelinie ein weiterer beruflicher Neustart.

2027 geht Hofer auf Tournee

Bei der Mode soll es für den 76-Jährigen allerdings nicht bleiben. Bereits im Februar 2027 wartet das nächste Projekt auf ihn. Unter dem Titel "Guten Abend, meine Damen und Herren!" geht Hofer erstmals auf Deutschlandtournee.

Die Bilder des Tages i ?

Dabei will er auf seine rund 50-jährige Medienkarriere zurückblicken. Auch aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz im Journalismus und Falschmeldungen sollen Thema sein.

Damit bleibt Hofer auch mit 76 Jahren beruflich aktiv. Nur die Themen vor der Kamera ändern sich: Statt Weltpolitik stehen künftig zunächst Pullover, Sakkos und Pyjamas im Mittelpunkt.