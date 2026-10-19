i Burkhard gibt Fesseltipps im TV. "Promi Big Brother"/JOYN Gedeon kennt sich aus Fesselspiele im TV! Burkhard gibt allen Bondage-Tipps Bei "Promi Big Brother" zeigt Gedeon Burkhard, wie man richtig fesselt. Doch der Schauspieler hat noch ganz andere pikante Pläne. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei "Promi Big Brother" wird es ordentlich pikant: Gedeon Burkhard zeigt seinen Mitbewohnern, wie man Hände fesselt. Der 57-jährige "Kommissar Rex"-Star legt dabei selbst Hand an und demonstriert Maurice Dziwak (28) seine Technik. Der Schauspieler war sogar in einer spezillen Ausbildung dafür, gibt er weiter zu.

Auch Francesca Morgese (28) bekommt eine ungewöhnliche Unterrichtsstunde. Nina Bridney (23) kann sich einen Kommentar dazu nicht verkneifen: "Ich glaube, der Maurice hat da was ganz Neues für sich entdeckt."

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Bald auf OnlyFans?

Doch damit nicht genug: Burkhard denkt im Gespräch mit Francesca, die mit OnlyFans viel Geld verdient, laut über einen eigenen Account auf der Erotikplattform nach.

"Ich könnte mir irgendetwas auf die Füße schmieren und lasse das ablecken", erzählt er. Auch einen Namen hat er bereits im Kopf: "Ich könnte es natürlich nennen Seniler alter Sack, meinen OnlyFans-Account." Er hat nur Angst, seine Mutter oder seine Schauspielkarriere könnten darunter leiden.