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Pietro Lombardi würde in den Boxring gehen.
Pietro Lombardi würde in den Boxring gehen.
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Pietro lässt aufhorchen

Bald im Boxring? Lombardi will gegen Promis kämpfen

Pietro Lombardi kann sich einen Ausflug in den Boxring vorstellen. Für "Fame Fighting"-Gründer Eugen Lopez würde er sogar die Fäuste fliegen lassen.
Von Heute Entertainment
19.10.2026, 07:24
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Pietro Lombardi im Boxring? Der Sänger kann sich einen Auftritt bei "Fame Fighting" durchaus vorstellen. Dabei kämpfen Promis gegeneinander. Auf dem roten Teppich ließ der 34-Jährige durchblicken, dass er nicht abgeneigt wäre: "Prinzipiell, warum nicht? Vielleicht irgendwann einmal."

Eine konkrete Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. "Jetzt steht noch nichts Fixes", stellte der DSDS-Star klar. An der Begeisterung für den Sport mangelt es jedenfalls nicht: "Ich boxe gerne", verriet Lombardi laut "Bild".

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Für seinen Kumpel

Einen besonderen Grund für einen möglichen Kampf gibt es offenbar auch: "Für Eugen würde ich das machen", erklärte der Sänger laut "Bild.de" mit Blick auf "Fame Fighting"-Gründer Eugen Lopez.

Die beiden sind bereits miteinander verbunden: Lombardi war im vergangenen Jahr bei "Fame Fighting 3" in Essen dabei und zeigte sich auch bei der Pressekonferenz gemeinsam mit Lopez.

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Ob der Musiker tatsächlich selbst in den Ring steigt, ist noch offen. Ausgeschlossen hat er einen solchen Auftritt jedenfalls nicht.

red, 19.10.2026, 07:24
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