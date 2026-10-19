Bald im Boxring? Lombardi will gegen Promis kämpfen

Pietro Lombardi im Boxring? Der Sänger kann sich einen Auftritt bei "Fame Fighting" durchaus vorstellen. Dabei kämpfen Promis gegeneinander. Auf dem roten Teppich ließ der 34-Jährige durchblicken, dass er nicht abgeneigt wäre: "Prinzipiell, warum nicht? Vielleicht irgendwann einmal."
Eine konkrete Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. "Jetzt steht noch nichts Fixes", stellte der DSDS-Star klar. An der Begeisterung für den Sport mangelt es jedenfalls nicht: "Ich boxe gerne", verriet Lombardi laut "Bild".
Einen besonderen Grund für einen möglichen Kampf gibt es offenbar auch: "Für Eugen würde ich das machen", erklärte der Sänger laut "Bild.de" mit Blick auf "Fame Fighting"-Gründer Eugen Lopez.
Die beiden sind bereits miteinander verbunden: Lombardi war im vergangenen Jahr bei "Fame Fighting 3" in Essen dabei und zeigte sich auch bei der Pressekonferenz gemeinsam mit Lopez.
Ob der Musiker tatsächlich selbst in den Ring steigt, ist noch offen. Ausgeschlossen hat er einen solchen Auftritt jedenfalls nicht.