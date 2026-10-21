i Der Kummerbund feiert gerade ein überraschendes Comeback. APA-Images / Camera Press / AAF Kummerbund-Trend Statt Gürtel: Dieses alte Mode-Teil ist wieder angesagt Schluss mit langweiligen Accessoires! Ein breites Stoffband rückt jetzt die Taille in den Mittelpunkt und sorgt für einen völlig neuen Look. Von Artiola Zhabota 21.10.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du stehst vor dem Spiegel, die Jeans sitzt perfekt, das schlichte Shirt passt dazu – und trotzdem fehlt deinem Outfit irgendwie das gewisse Etwas. Ein Gürtel wäre die naheliegende Lösung. Doch Modefans greifen diesen Herbst lieber zu einem Accessoire, das bisher vor allem auf eleganten Abendveranstaltungen zu sehen war.

Der Kummerbund feiert sein großes Comeback: Das breite Stoffband, das früher fast ausschließlich zum Smoking getragen wurde, erobert jetzt die Alltagsmode. Und das Beste daran: Für den angesagten Look musst du nicht einmal shoppen gehen.

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Vom Smoking direkt auf die Straße

Lange galt der Kummerbund als ziemlich steifes Kleidungsstück. Meist aus Satin oder Seide gefertigt, mit feinen Falten versehen und eng um die Taille gelegt, gehörte er zur klassischen festlichen Herrengarderobe. Seine Geschichte reicht allerdings viel weiter zurück. Der Name leitet sich vom indischen "Kamarband" ab, einem traditionellen Taillenband.

Über britische Offiziere gelangte das Accessoire während der Kolonialzeit von Indien nach Europa und wurde später zum festen Bestandteil eleganter Abendmode. Jetzt bekommt der Klassiker ein völlig neues Image.

Designer machen die Taille zum Hingucker

Im Herbst 2026 wird der Kummerbund nicht mehr nur zum Anzug kombiniert. Stattdessen taucht er über Kleidern, weiten Hosen, Röcken und sogar ganz einfachen T-Shirts auf. Bei Valentino setzte Designer Alessandro Michele auf auffällige Taillenbänder als farblichen Kontrast zu Kleidern. Auch bei Fendi und Ralph Lauren rückten breite Stoffbänder die Körpermitte in den Mittelpunkt.

Mal elegant in Schwarz, mal als knalliger Farbtupfer: Der Kummerbund wird vom dezenten Begleiter zum eigentlichen Star des Outfits.

Warum plötzlich alle auf Bauchbinden setzen

Der Trick liegt in der Silhouette: Während ein schmaler Gürtel die Taille nur leicht betont, setzt ein breites Stoffband einen deutlich stärkeren Akzent. Besonders zu lockeren Kleidungsstücken entsteht dadurch ein spannender Kontrast: Eine weite Hose bekommt mehr Struktur, ein schlichtes Kleid wirkt sofort raffinierter und selbst die Kombination aus Jeans und T-Shirt sieht plötzlich durchgestylt aus.

Ähnlich funktionieren Schals und Tücher, die schon länger lässig um die Hüfte gebunden werden. Der Kummerbund wirkt durch seine breite Form und die geordneten Falten allerdings eine Spur eleganter.

Für diesen Trend musst du nichts kaufen

Du möchtest den Look ausprobieren, hast aber keinen Kummerbund im Kasten? Kein Problem! Ein länglicher Schal oder ein großes Tuch reichen völlig aus. Wickle den Stoff mehrmals um deine Taille und stecke die Enden möglichst unauffällig fest. Je glatter das Band sitzt, desto eleganter wirkt es. Locker geknotet bekommt der Look dagegen eine entspannte Note.

Noch unkomplizierter geht es mit einem Hemd oder einem dünnen Pullover: Einfach die Ärmel um die Taille binden. Das sorgt zwar für etwas mehr Volumen, setzt aber ebenfalls einen modischen Akzent.