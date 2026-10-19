Kylie Jenner überraschte im 50-Millionen-Dollar-BH

Jetzt hat auch Kylie Jenner ihre Flügel bekommen - und stahl allen anderen Engeln die Show. Das Reality-TV-Sternchen feierte bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ihr Debüt auf dem legendären Laufsteg und sorgte mit einem ganz besonderen Hingucker für Aufsehen: dem berühmten Fantasy Bra. Sein geschätzter Wert? Unglaubliche 50 Millionen US-Dollar!
Damit wurde der legendäre BH nicht nur zum ersten Mal von einer Persönlichkeit statt von einem Model präsentiert, es handelt sich auch um den teuersten Fantasy Bra aller Zeiten, der an diesem Abend sein Comeback feierte.
Der legendäre Fantasy Bra wurde 1996 erstmals von Claudia Schiffer getragen. Der mit Diamanten besetzte "Million Dollar Miracle"-BH war eine Million Dollar wert. Anschließend wurde dies jedes Jahr mit einem neuen Modell getoppt. Der 15 Millionen Dollar teure "Red Hot Fantasy Bra", den Gisele Bündchen im Jahr 2000 präsentierte, schaffte es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde.
2018 wurde dann der vorerst letzte Fantasy Bra präsentiert. Damals trug Elsa Hosk das eine Million teure Stück - die heuer nach acht Jahren Pause ebenfalls zur Show zurückkehrte.
Die diesjährige Luxusversion wurde von Jacob Arabo vom Schmuckunternehmen Jacob & Co. entworfen, der sich dabei von seiner Schmuckkollektion "Rare Touch" inspirieren ließ. Das Ergebnis ist ein funkelndes Meisterstück komplett aus Edelmetall und Edelsteinen gefertigt.
Der geschätzte Wert des Fantasy Bra liegt bei rund 50 Millionen US-Dollar. Eine Summe, die ihn zum teuersten BH aller Zeiten macht.
Zu dem sündhaft teuren Stück trug Jenner einen passenden Stringtanga, der unter einem semitransparenten, weißen Minirock hervorblitzte. PVC-High Heels, die an Glasschuhe erinnerten rundeten den Look ab.
Für den großen Engelsmoment sorgten ausladende Engelsflügel aus weißen Federn.