i Kylie Jenner glänzt bei ihrem Debüt auf dem Victoria’s-Secret-Laufsteg im legendären Fantasy Bra, dessen Wert auf 50 Millionen Dollar geschätzt wird. REUTERS/Mario Anzuoni Teuerster BH aller Zeiten Kylie Jenner überraschte im 50-Millionen-Dollar-BH Kylie Jenner feierte Sonntagabend ihr Victoria’s-Secret-Debüt - im legendären Fantasy Bra. Der 50-Millionen-Dollar-Look sorgt für Staunen. Von Heute Life 19.10.2026, 07:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt hat auch Kylie Jenner ihre Flügel bekommen - und stahl allen anderen Engeln die Show. Das Reality-TV-Sternchen feierte bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ihr Debüt auf dem legendären Laufsteg und sorgte mit einem ganz besonderen Hingucker für Aufsehen: dem berühmten Fantasy Bra. Sein geschätzter Wert? Unglaubliche 50 Millionen US-Dollar!

Damit wurde der legendäre BH nicht nur zum ersten Mal von einer Persönlichkeit statt von einem Model präsentiert, es handelt sich auch um den teuersten Fantasy Bra aller Zeiten, der an diesem Abend sein Comeback feierte.

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Schillerndes Comeback

Der legendäre Fantasy Bra wurde 1996 erstmals von Claudia Schiffer getragen. Der mit Diamanten besetzte "Million Dollar Miracle"-BH war eine Million Dollar wert. Anschließend wurde dies jedes Jahr mit einem neuen Modell getoppt. Der 15 Millionen Dollar teure "Red Hot Fantasy Bra", den Gisele Bündchen im Jahr 2000 präsentierte, schaffte es sogar ins Guinness-Buch der Rekorde.

Das war die "Victoria's Secret"-Show 2026 i ?

2018 wurde dann der vorerst letzte Fantasy Bra präsentiert. Damals trug Elsa Hosk das eine Million teure Stück - die heuer nach acht Jahren Pause ebenfalls zur Show zurückkehrte.

50 Millionen Dollar

Die diesjährige Luxusversion wurde von Jacob Arabo vom Schmuckunternehmen Jacob & Co. entworfen, der sich dabei von seiner Schmuckkollektion "Rare Touch" inspirieren ließ. Das Ergebnis ist ein funkelndes Meisterstück komplett aus Edelmetall und Edelsteinen gefertigt.

Der geschätzte Wert des Fantasy Bra liegt bei rund 50 Millionen US-Dollar. Eine Summe, die ihn zum teuersten BH aller Zeiten macht.

Minirock, Flügel und jede Menge Glamour

Zu dem sündhaft teuren Stück trug Jenner einen passenden Stringtanga, der unter einem semitransparenten, weißen Minirock hervorblitzte. PVC-High Heels, die an Glasschuhe erinnerten rundeten den Look ab.

Kylie Jenner in voller Pracht bei der Victoria's Secret Fahion Show. REUTERS/Mario Anzuoni

Für den großen Engelsmoment sorgten ausladende Engelsflügel aus weißen Federn.