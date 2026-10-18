i Gute Laune aus dem Tiegel klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Pexels/KoolShooters Neurokosmetik im Check Kann eine Creme dich wirklich glücklich machen? Kosmetika als kleiner Stimmungsaufheller? Wiener Dermatologin Amélie Hampel erklärt gegenüber "Heute", was an dem Hype dran ist. Von Artiola Zhabota 18.10.2026, 11:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du kommst nach einem anstrengenden Tag nach Hause, schließt die Badezimmertür und gönnst dir ein paar Minuten nur für dich. Während du deine Gesichtscreme sanft einmassierst, lässt die Anspannung langsam nach. Die Haut fühlt sich geschmeidiger an, der Kopf wird freier. Doch was, wenn hinter diesem angenehmen Gefühl mehr steckt als bloß ein entspannendes Pflegeritual? Ein neuer Beauty-Trend verspricht das: Neurokosmetik soll nicht nur unsere Haut, sondern auch unser Wohlbefinden beeinflussen.

Wenn die Haut mit dem Gehirn spricht

Dass Stress und Haut eng miteinander verbunden sind, kennen viele aus eigener Erfahrung. Vor einer wichtigen Prüfung sprießen plötzlich Pickel, in belastenden Phasen beginnt die Haut zu jucken oder fühlt sich ungewöhnlich trocken an. Dahinter steckt ein komplexes Zusammenspiel zwischen Haut, Nerven- und Immunsystem: "Die Haut ist nicht nur eine Schutzschicht. Sie nimmt Reize wahr und steht mit Nerven und Abwehrzellen des Körpers in Verbindung", erklärt Dermatologin Amélie Hampel von der MedUni Wien gegenüber "Heute".

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An dieser Verbindung setzt Neurokosmetik an: Die Produkte sollen bestimmte Botenstoffe und Signalwege in der Haut beeinflussen – und dadurch mehr leisten als herkömmliche Pflege.

Glücksgefühle aus der Tube?

Die wohl spannendste Frage: Können uns solche Produkte tatsächlich glücklicher oder entspannter machen? Hampel sieht dafür zwar eine biologische Grundlage, warnt aber vor überzogenen Erwartungen. Dass Haut und Nervensystem miteinander kommunizieren, bedeute noch lange nicht, dass eine Creme zuverlässig die Stimmung verändert.

Immerhin gibt es erste interessante Forschungsergebnisse: In einer kleinen Studie mit 40 Frauen wurde eine mit ätherischen Ölen angereicherte Creme untersucht. Nach vier Wochen zeigten sich unter anderem günstigere Reaktionen auf Stress sowie Veränderungen bei Angst- und Stimmungswerten.

Allerdings lässt sich daraus kein allgemeines Glücksversprechen ableiten: Laut der Hautärztin könnten auch der angenehme Duft, die sanfte Berührung und das bewusste Pflegeritual zu den beobachteten Effekten beigetragen haben.

Diese Wirkstoffe sollen Falten glätten

Auch beim Thema Anti-Aging setzt Neurokosmetik auf besondere Inhaltsstoffe. Dazu zählt etwa Argireline, ein Peptid, das Signalwege beeinflussen soll, die mit Mimikfalten zusammenhängen. Einzelne Studien zeigen zwar Verbesserungen der Faltentiefe. Hampel verweist jedoch auf die Grenzen der bisherigen Forschung: Viele Untersuchungen sind klein, die Methoden unterscheiden sich und es ist nicht ausreichend geklärt, wie gut bestimmte Wirkstoffe überhaupt durch die Haut gelangen.

Auch CBD und pflanzliche Substanzen werden auf mögliche Effekte bei Entzündungen und Hautreizungen untersucht. Ein nachgewiesener Nutzen im Labor ist allerdings nicht automatisch ein Beleg dafür, dass eine handelsübliche Creme genauso wirkt.

Stress hinterlässt Spuren auf der Haut

Deutlich besser erforscht ist hingegen, was psychische Belastung mit unserer Haut macht. Hampel erklärt, dass Stress die natürliche Hautbarriere schwächen, den Feuchtigkeitsverlust erhöhen und die Wundheilung verzögern kann. Auch Akne, Neurodermitis, Schuppenflechte oder Nesselsucht können sich dadurch verschlimmern.

Besonders tückisch ist der Kreislauf, der dabei entstehen kann: Stress verstärkt die Hautprobleme, und die Beschwerden sorgen wiederum für zusätzliche psychische Belastung. Das Hautbild allein verrät laut der Expertin aber nicht zuverlässig, wie gestresst ein Mensch tatsächlich ist.