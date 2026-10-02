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Digitale Sicherheit gegen Ransomware
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Operation Killswitch

16-Jähriger als Kopf von Hacker-Bande enttarnt

Bei einem internationalen Schlag gegen die Ransomware-Gruppe Killsec wurden drei Verdächtige festgenommen. Der Hauptverdächtige ist erst 16.
Technik Heute
Von Technik Heute
02.10.2026, 14:07
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Internationale Ermittler haben einen spektakulären Erfolg gegen Cyberkriminelle erzielt. Bei der Operation Killswitch wurde die berüchtigte Ransomware-Gruppe Killsec zerschlagen, die weltweit rund 1000 Angriffe verübte.

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Die Leak-Seite der Hackergruppe wurde übernommen und fünf zentrale Server abgeschaltet. Die Behörden sicherten dabei 110 Terabyte an gestohlenen Daten gegen weiteren Zugriff.

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Wie heise.de berichtet, führten das Landeskriminalamt Hamburg und die Staatsanwaltschaft Hamburg die internationale Operation. Acht Objekte in Griechenland, Rumänien, Spanien und dem Vereinigten Königreich wurden durchsucht.

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Im Zentrum der Ermittlungen steht ein 16-Jähriger, den die Behörden als mutmaßlichen Hauptbetreiber identifiziert haben. Insgesamt wurden drei Verdächtige vorläufig festgenommen, darunter auch ein 18-Jähriger.

Die Gruppe war seit etwa 2024 aktiv und betrieb ein sogenanntes Ransomware-as-a-Service-Geschäft. Über Sicherheitslücken drangen die Kriminellen in Unternehmensnetzwerke ein, kopierten Daten und erpressten ihre Opfer mit einer Veröffentlichung.

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Internationale Zusammenarbeit

An den Ermittlungen beteiligten sich Behörden aus zehn Ländern, darunter Belgien, Finnland und die USA. Unterstützt wurden sie von Europol und Eurojust sowie Cybersicherheitsunternehmen.

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Rund 500 der etwa 1000 Angriffe gelten als erfolgreich. Die Ermittler deckten auf, dass die Gruppe Künstliche Intelligenz zum Aufbau ihrer Infrastruktur und zur Identifizierung potenzieller Opfer einsetzte.

tec,02.10.2026, 14:07
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