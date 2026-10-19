i Barbara Palvin kehrte nur sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter für Victoria’s Secret auf den Laufsteg zurück. REUTERS/Mario Anzuoni "Nicht realistisch!" Kurz nach Geburt: VS-Engel erntet scharfe Kritik Barbara Palvin stand jetzt nur sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wieder auf dem Laufsteg. Ihr Auftritt sorgt für Diskussionen. Von Christine Scharfetter 19.10.2026, 15:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der diesjährigen Victoria’s-Secret-Show in Los Angeles versammelte sich die Crème de la Crème der Modewelt. Neben Gigi Hadid, Kylie Jenner, Adriana Lima und Ashley Graham zog vor allem Barbara Palvin die Blicke auf sich.

Erst im September sind das ungarische Model und ihr Ehemann, Schauspieler Dylan Sprouse, Eltern geworden. Jetzt, nur sechs Wochen nach der Geburt ihrer Tochter, stand die 33-Jährige wieder für Victoria’s Secret auf dem Laufsteg - in knapper Unterwäsche.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das war die "Victoria's Secret"-Show 2026 i ?

Ein Auftritt, den auf Instagram viele vor allem bewundern und feiern, andere jedoch mit Blick auf den ständigen Druck auf Mütter auch scharf kritisieren.

Nicht ungewöhnlich

Kurz vor ihrem Auftritt erklärte Palvin im Interview mit dem US-Magazin "People", dass sie sich "großartig" fühle. In den USA müssten die meisten Frauen sechs Wochen nach der Geburt wieder zur Arbeit. "Es ist also keine große Sache."

„Das macht jede Frau in Amerika.“

Auch gegenüber "USA Today" betonte Palvin, wie froh sie sei, wieder dabei zu sein. "Morgen sind es bei mir sechs Wochen, das ist also nichts Besonderes. Ich mache einfach das, was jede Frau in Amerika macht." Zudem erklärte sie auf Nachfrage von "Page Six": "Und ich muss ja nur über den Laufsteg laufen!"

Gleichzeitig stellte das Model klar, dass sie den Schritt nicht allein bewältigt hätte. Ihre Eltern, Freunde und Familie hätten sie enorm unterstützt. Ohne diese Hilfe wäre sie bei der Show nicht dabei gewesen, sagte sie.

Zwischen Bewunderung und Erwartungsdruck

Im Netz gehen die Meinungen über Palvins Auftritt auseinander. Schließlich läuft nicht jede Frau in Amerika sechs Wochen nach Geburt in knappen Dessous über einen Laufsteg. Auf Social Media stellen einige User klar: "Kleiner Reminder: Man muss wenige Wochen nach der Geburt nicht so aussehen". Ein Kommentar lautet auch: "Kein realistischer Maßstab für die meisten Mütter nach der Geburt."

Andere User weisen hingegen darauf hin, dass diese "Maßstäbe" nicht realistisch sein müssten: "Eine Victoria’s Secret Fashion Show war noch nie realistisch."

Nicht der einzige Engel

Palvin reiht sich damit in die Riege der Model-Mütter ein. Jasmine Tookes schritt im vergangenen Jahr im neunten Monat schwanger über den Laufsteg und Heidi Klum schockierte ihre Fans, als sie 2003 verriet, dass sie heimlich mit ihrer Tochter Leni schwanger war, als sie den Fantasy Bra trug.

Klum kehrte außerdem acht Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Henry im Jahr 2005 und fünf Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Lou Samuel im Jahr 2009 auf den Laufsteg zurück. Adriana Lima war ähnlich engagiert und absolvierte ihren ersten Laufstegauftritt als Mutter acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Valentina im Jahr 2008 und zwei Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Jahr 2012.