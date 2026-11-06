i Top-Mediziner Siegfried Meryn, Cape 10-Geschäftsführerin Silvia Bruni und Heute-Geschäftsführer Wolfgang Jansky bei den Kindergesundheitstagen. Denise Auer Erstmals in Wien! Augen, Zähne, Ohren – hier checken Ärzte Kinder gratis Wie gesund ist mein Kind? In Wien gibt es zwei Tage lang kostenlose Checks – mit gleichen Chancen für alle, wie Ministerin Korinna Schuhmann betont. Von Österreich Heute 06.11.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gesunde Zähne, gute Augen, richtiges Hören: Eltern können am Freitag und Samstag in Wien kostenlos überprüfen lassen, wie es um die Gesundheit ihrer Kinder steht. Bei den ersten Kindergesundheitstagen im CAPE 10 in Favoriten gibt es zahlreiche Untersuchungen für Kinder bis 14 Jahre. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ärzte untersuchen Kinder kostenlos

Am Freitag (6. November) von 13 bis 18 Uhr und am Samstag (7. November) von 9 bis 17 Uhr können Eltern mit ihren Kindern ins CAPE 10 in der Alfred-Adler-Straße 1 in Wien-Favoriten kommen. Untersucht werden unter anderem Augen, Ohren, Zähne, Wachstum und Bewegungsapparat. Die Checks werden von medizinischem Fachpersonal durchgeführt und von der Medizinischen Universität Wien unterstützt.

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Die ersten Wiener Gesundheitstage i ?

Eltern erfahren direkt im Anschluss, ob Auffälligkeiten festgestellt wurden. Dafür kommt ein Ampelsystem zum Einsatz. Grün bedeutet unauffällig, Gelb und Rot zeigen weiteren Abklärungsbedarf an. Einen regulären Arztbesuch ersetzen die Untersuchungen nicht.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) betont, wie wichtig solche Angebote gerade für Familien sind, die sich im Alltag schwertun. "Kein Kind kann sich aussuchen, in welche Familie es hineingeboren wird. Aber wir als Gesellschaft können dafür sorgen, dass jedes Kind die gleichen Chancen auf ein gesundes Aufwachsen bekommt. Gesundheit darf niemals vom Einkommen der Eltern abhängen."

Auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ist sich sicher: "Mit ihrer Beteiligung an den Kindergesundheitstagen im Cape 10 unterstützt die Stadt Wien mit der WiG die Vernetzung von Familien, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsorganisationen und sozialen Einrichtungen. (...) Die Kindergesundheitstage bieten Kindern und Familien die Möglichkeit, Gesundheitswissen spielerisch und praxisnah kennenzulernen.“

Ministerin warnt vor psychischen Belastungen

Neben der körperlichen Gesundheit rückt Schumann auch die seelische Verfassung von Kindern in den Mittelpunkt. "Wir müssen die psychische Gesundheit von Kindern genauso ernst nehmen wie ihre körperliche Gesundheit. Kein Kind soll mit Ängsten, Belastungen oder psychischen Problemen allein gelassen werden. Wir brauchen mehr niederschwellige und leistbare Unterstützungsangebote."

Die Bilder des Tages i ?

Bei den Gesundheitstagen beschäftigen sich deshalb mehrere Stationen auch mit Gefühlen und psychischer Gesundheit. Eltern können sich zudem bei kostenlosen Vorträgen über die Entwicklung ihrer Kinder informieren.

Hier finden die Gratis-Checks statt

Wann: Freitag, 6. November, 13 bis 18 Uhr, und Samstag, 7. November, 9 bis 17 Uhr.

Wo: CAPE 10, Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien.

Kosten: Eintritt und Gesundheitschecks kostenlos, keine Anmeldung erforderlich.

Impfpass mitnehmen lohnt sich

Wer den Impfstatus seines Kindes überprüfen lassen möchte, kann das ebenfalls kostenlos erledigen. Vor Ort gibt es eine Impfstraße mit Beratung und verschiedenen Impfangeboten.

Dazu zählen unter anderem Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln, HPV, Pneumokokken und Influenza. Auch die Sechsfach-Impfung ist vorgesehen. Für bestimmte Impfungen, etwa gegen FSME, Hepatitis A oder Meningokokken B, fallen Kosten an. Die Durchführung hängt von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab.

Auch für Erwachsene gibt es Gesundheitschecks. In einem Health Mobil können sie unter anderem Blutdruck und Puls messen sowie ihr Herz-Kreislauf-Risiko bestimmen lassen.

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Kuscheltiere kommen ins Krankenhaus

Damit die Kinder nicht nur untersucht werden, sondern auch Spaß haben, warten mehr als 15 Mitmachstationen. Im Teddybärkrankenhaus werden mitgebrachte Stofftiere behandelt, geröntgt und sogar operiert.

Außerdem können Kinder einen Rettungswagen besichtigen, durch ein riesiges Gehirn spazieren oder sich auf einem Smoothie-Bike ihren eigenen Fruchtdrink erstrampeln. Am Samstag gibt es auch Vorträge auf Türkisch und Arabisch. Die Arbeiterkammer Wien berät Eltern zu Sozialversicherung und arbeitsrechtlichen Fragen, etwa bei Erkrankungen ihrer Kinder.

Schumann unterstreicht die Bedeutung solcher Einrichtungen: "Gerade Familien, die im Alltag vor besonderen Herausforderungen stehen, brauchen Orte und Angebote, an denen sie unkompliziert Unterstützung finden."