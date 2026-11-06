i Auch Teddybären werden verarztet. Denise Auer Kindergesundheitstage Ohne Termin! Hier werden Kinder gratis untersucht Sehen, Hören, Zähne und Wachstum: Am 6. und 7.11. können Eltern ihren Nachwuchs bei den Kindergesundheitstagen im Cape 10 gratis untersuchen lassen. Von Wien Heute 06.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie gut sieht mein Kind? Hört es richtig? Sind die Zähne gesund und entwickelt es sich altersgerecht? Antworten auf diese Fragen bekommen Eltern am Freitag (6. November) und Samstag (7. November) bei den ersten Kindergesundheitstagen im CAPE 10 in Wien-Favoriten.

Das Besondere: Sämtliche Gesundheits-Checks sind kostenlos und können ohne vorherige Anmeldung in Anspruch genommen werden. Auf rund 5.000 Quadratmetern dreht sich in der Alfred-Adler-Straße 1 alles um die Gesundheit von Kindern. Neben medizinischen Untersuchungen warten zahlreiche Erlebnisstationen, Vorträge und Beratungsangebote auf die Familien.

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Gratis-Checks für Kinder bis 14 Jahre

Im Mittelpunkt stehen kostenlose Vorsorgeuntersuchungen für Kinder von null bis 14 Jahren. Medizinisches Fachpersonal überprüft unter anderem Seh- und Hörvermögen, Zahngesundheit, Körperwachstum und den Bewegungsapparat. Unterstützt werden die Untersuchungen von der Medizinischen Universität Wien.

"Kindergesundheit beginnt nicht erst, wenn ein Kind akut krank ist, sondern bereits bei der aufmerksamen Begleitung seiner Entwicklung. Wir sehen in vielen Bereichen, dass Kinder und Jugendliche heute stärker belastet sind – Bewegungsmangel, Haltungsschäden, Adipositas, Depressionen und Angsterkrankungen", meint der Sprecher des medizinischen Boards der Kindergesundheitstage, Kinderarzt Klaus Vavrik.

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Ampelsystem zeigt Auffälligkeiten

Eltern erhalten unmittelbar danach eine Auswertung. Ein Ampelsystem mit den Farben Grün, Gelb und Rot soll zeigen, ob alles unauffällig ist oder weiterer Abklärungsbedarf besteht. Die Untersuchungen ersetzen allerdings keinen Besuch beim Kinder- oder Facharzt. Sie sollen mögliche gesundheitliche Probleme frühzeitig sichtbar machen.

"Für mich geht mit den Kindergesundheitstagen ein persönlicher Traum in Erfüllung – es ist mir eine Herzensangelegenheit diese hier im Haus zu machen", erklärte Siegfried Meryn, Initiator und Vorstandsvorsitzender der CAPE 10 Stiftung bei der Vorstellung der Kindergesundheitstage.

Auch Eltern können sich untersuchen lassen

Aber nicht nur Kinder profitieren von dem Angebot. Im Außenbereich steht ein sogenanntes Health Mobil bereit. Erwachsene können dort unter anderem Blutdruck und Puls messen sowie ihr Herz-Kreislauf-Risiko anhand eines Lipidprofils bestimmen lassen.

Kindergesundheitstage im Cape 10 i ?

Zusätzlich gibt es eine eigene Impfstraße. Familien können ihren Impfpass kostenlos überprüfen lassen und sich beraten lassen. Vor Ort werden unter anderem Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln, HPV, Pneumokokken und Influenza angeboten. Auch die Sechsfach-Impfung ist vorgesehen. Einige Impfungen, darunter FSME, Hepatitis A und Meningokokken B, sind kostenpflichtig. Das Angebot gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Impfstoffe.

Vom Teddybär-Spital bis zum Rettungswagen

Damit bei den kleinen Besuchern keine Langeweile aufkommt, gibt es mehr als 15 Mitmach- und Erlebnisstationen. Kinder können etwa durch ein Auge oder ein riesiges Gehirn spazieren, ein begehbares Schlafphasenmodell erkunden oder einen echten Rettungswagen des Roten Kreuzes besichtigen.

Im Teddybärkrankenhaus werden mitgebrachte Kuscheltiere untersucht, geröntgt und sogar operiert. Beim Smoothie-Bike können Kinder ihren eigenen Fruchtdrink mit Muskelkraft mixen. In einer Kinderkochwerkstatt lernen sie spielerisch, wie gesunde Ernährung funktioniert.

Kostenlose Vorträge

Auch ein Blick in die Welt der Medizin ist möglich: Bei einer MRT-Station erklärt Giraffe Gerda, wie eine Untersuchung in der Röhre funktioniert. Weitere Stationen beschäftigen sich mit Zahngesundheit, Erster Hilfe, Atmung, Gefühlen und psychischer Gesundheit. ORF KiDS ist ebenfalls vertreten. Neben einem Spaßrad gibt es ein Treffen mit dem Songcontest-Maskottchen Auri.

Während die Kinder die Erlebniswelt erkunden, können sich Eltern bei kostenlosen Vorträgen informieren. Die Themen reichen von Impfungen und kindlicher Entwicklung bis zu Bewegung, Ernährung und der Frage, wann ein krankes Kind ärztliche Hilfe benötigt.

Kindergesundheitstage Wann: 6. und 7. November (Fr., 13 bis 18 Uhr, Sa: 9 bis 17 Uhr) Wo: Cape 10, Alfred-Adler-Straße 1, 1100 Wien Eintritt frei! Programm: kindergesundheitstage.at

Ministerin und Gesundheitsstadtrat eröffnen

Am Samstag (7. November) werden mehrere Vorträge auch auf Türkisch und Arabisch angeboten. Die Arbeiterkammer Wien informiert außerdem über Sozialversicherung und arbeitsrechtliche Fragen, etwa darüber, welche Rechte Eltern haben, wenn ihr Kind krank wird.

Die Bilder des Tages i ?

Offiziell eröffnet werden die Kindergesundheitstage am Freitag (6. November) um 12.30 Uhr im Future Health Lab des CAPE 10. Erwartet werden unter anderem Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ), Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), CAPE-10-Initiator Siegfried Meryn und Doris Schmidauer, die den Ehrenschutz übernommen hat. Die Veranstaltung wird von der Wiener Gesundheitsförderung (WiG) und UNIQA unterstützt.