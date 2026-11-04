Wien hat nun einen "Health Hub" – was steckt dahinter?

Gesundheit ist für viele Menschen erst dann ein Thema, wenn der Körper erste Warnsignale sendet – doch was wäre, wenn wir schon viel früher damit beginnen würden, auf uns selbst zu achten? Dieser Gedanke steckt hinter einem neuen Gesundheitskonzept, das jetzt mitten in der Hauptstadt Einzug hält.
Hinter dem Konzept von "Mediora" steht der Wiener Zahnarzt Leon Golestani. Seine Vision: Gesundheit soll nicht erst dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn etwas nicht mehr stimmt. Vielmehr geht es darum, den eigenen Körper besser kennenzulernen, bewusst vorzubeugen und langfristig in das persönliche Wohlbefinden zu investieren: "Ein langfristig gesundes Leben beginnt mit den Entscheidungen, die wir schon heute treffen", erklärt der Gründer.
Das Besondere an "mediora" ist die Verbindung zweier Bereiche: Während sich "mediora Dental" der integrativen Zahnmedizin widmet und dabei auch den allgemeinen Gesundheitszustand berücksichtigt, konzentriert sich "mediora Medical" auf Prävention, Regeneration und körperliche Leistungsfähigkeit.
Dafür stehen unterschiedliche Angebote zur Verfügung: Neben einem Fitnessraum mit Laufband und Fahrradergometer gibt es eine finnische Sauna mit integrierter Rotlichttechnologie. Spezielle Zero-Gravity-Liegen sollen mithilfe von Klang- und Vibrationsimpulsen für Entspannung sorgen.
Darüber hinaus können unabhängige Ärzte die Räumlichkeiten nutzen und individuell abgestimmte Behandlungen anbieten. Dazu zählen unter anderem Infusionstherapien, Ganzkörper-Hyperthermie, Ozontherapie und Darmspülungen. Einige dieser Verfahren sind wissenschaftlich umstritten; ein gesundheitlicher Nutzen ist nicht für alle beworbenen Einsatzgebiete ausreichend belegt.
Mit dem neuen Standort an der Ecke zur Mariahilfer Straße möchte der Health Hub einen Ort schaffen, an dem Menschen sich bewusster mit ihrer Gesundheit beschäftigen können.