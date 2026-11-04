i Bei der hyperbaren Sauerstofftherapie wird in einer speziellen Druckkammer Sauerstoff eingeatmet. Die Anwendung gehört zum Angebot des neuen Health Hubs. TS SO_ME Agency Neuer Longevity-Hotspot Wien hat nun einen "Health Hub" – was steckt dahinter? Hier steht die Gesundheit im Mittelpunkt: In Wien-Neubau öffnet jetzt "Mediora" seine Türen. Was hinter dem Konzept steckt & was Besucher erwartet.

Artiola Zhabota Von Heute Life und 04.11.2026, 12:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gesundheit ist für viele Menschen erst dann ein Thema, wenn der Körper erste Warnsignale sendet – doch was wäre, wenn wir schon viel früher damit beginnen würden, auf uns selbst zu achten? Dieser Gedanke steckt hinter einem neuen Gesundheitskonzept, das jetzt mitten in der Hauptstadt Einzug hält.

Länger gesund leben statt nur älter werden

Hinter dem Konzept von "Mediora" steht der Wiener Zahnarzt Leon Golestani. Seine Vision: Gesundheit soll nicht erst dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn etwas nicht mehr stimmt. Vielmehr geht es darum, den eigenen Körper besser kennenzulernen, bewusst vorzubeugen und langfristig in das persönliche Wohlbefinden zu investieren: "Ein langfristig gesundes Leben beginnt mit den Entscheidungen, die wir schon heute treffen", erklärt der Gründer.

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Das bietet der neue Health Hub "Mediora" in Wien i ?

Von Zahnmedizin bis zur Tiefenentspannung

Das Besondere an "mediora" ist die Verbindung zweier Bereiche: Während sich "mediora Dental" der integrativen Zahnmedizin widmet und dabei auch den allgemeinen Gesundheitszustand berücksichtigt, konzentriert sich "mediora Medical" auf Prävention, Regeneration und körperliche Leistungsfähigkeit.

Dafür stehen unterschiedliche Angebote zur Verfügung: Neben einem Fitnessraum mit Laufband und Fahrradergometer gibt es eine finnische Sauna mit integrierter Rotlichttechnologie. Spezielle Zero-Gravity-Liegen sollen mithilfe von Klang- und Vibrationsimpulsen für Entspannung sorgen.

Auch medizinische Therapien im Angebot

Darüber hinaus können unabhängige Ärzte die Räumlichkeiten nutzen und individuell abgestimmte Behandlungen anbieten. Dazu zählen unter anderem Infusionstherapien, Ganzkörper-Hyperthermie, Ozontherapie und Darmspülungen. Einige dieser Verfahren sind wissenschaftlich umstritten; ein gesundheitlicher Nutzen ist nicht für alle beworbenen Einsatzgebiete ausreichend belegt.

Mit dem neuen Standort an der Ecke zur Mariahilfer Straße möchte der Health Hub einen Ort schaffen, an dem Menschen sich bewusster mit ihrer Gesundheit beschäftigen können.