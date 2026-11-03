i Ein Marathon fordert Herz und Körper bis ans Limit. Unsplash/Miguel A Amutio Extremsport Marathon laufen: Wie gefährlich ist das fürs Herz? Für viele Läufer ist ein Marathon der größte sportliche Traum – doch hinter dem Lauf steckt eine körperliche Herausforderung. Von Heute Life 03.11.2026, 22:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

42,195 Kilometer, brennende Beine und ein Puls, der ordentlich in die Höhe schießt. Wer schon einmal einen Marathon gelaufen ist, kennt das überwältigende Gefühl beim Zieleinlauf. Doch immer wieder sorgen Meldungen über Läufer, die während eines Rennens zusammenbrechen, für Schlagzeilen. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Tun wir unserem Herzen mit einem Marathon wirklich etwas Gutes – oder verlangen wir ihm zu viel ab?

So sehr fordert ein Marathon dein Herz

Eines steht fest: Regelmäßiges Laufen ist gut für die Gesundheit. Bewegung stärkt das Herz-Kreislauf-System und kann das Risiko für Herzkrankheiten senken. Doch zwischen einer gemütlichen Laufrunde und einem Marathon liegen Welten: Die 42 Kilometer sind eine enorme Belastung für den gesamten Körper.

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Dieses Lauf-Tempo bringt dir wirklich am meisten i ?

Nach dem Rennen können im Blut vorübergehend Werte ansteigen, die auf eine starke Beanspruchung des Herzens hinweisen. Das klingt beunruhigend, bedeutet bei gesunden Läufern aber nicht automatisch, dass ihr Herz geschädigt wurde. Meist normalisieren sich die Werte rasch wieder.

Warum manche Läufer plötzlich zusammenbrechen

So erschreckend einzelne Todesfälle sind, so selten kommen sie vor. Eine 2025 veröffentlichte US-Studie dokumentierte 176 Herzstillstände bei rund 29 Millionen Teilnehmern von Langstreckenlaufveranstaltungen. Hinter solchen Notfällen stecken häufig bislang unerkannte Herzerkrankungen. Bei jüngeren Menschen können angeborene oder vererbte Herzprobleme eine Rolle spielen. Ab etwa 35 Jahren sind häufiger Erkrankungen der Herzkranzgefäße die Ursache. Das Tückische: Manche Betroffene fühlen sich völlig fit und bemerken lange keine Beschwerden.

Wer sein Herz vorher untersuchen lassen sollte

Du träumst davon, einmal einen Marathon zu laufen? Dann lohnt sich vor allem bei bekannten Risikofaktoren oder nach längerer Sportpause ein ärztlicher Gesundheitscheck. Dabei können Blutdruck, Cholesterinwerte und die persönliche Krankengeschichte überprüft werden. Je nach Alter, Beschwerden und Risiko können auch ein EKG oder weitere Untersuchungen sinnvoll sein.

Besonders wichtig: Brustschmerzen, ungewöhnliche Atemnot, Ohnmachtsanfälle oder Herzrasen beim Sport solltest du nicht ignorieren, sondern medizinisch abklären lassen.

Kann jeder einen Marathon schaffen?

Grundsätzlich können sich viele Menschen mit ausreichend Zeit und passendem Training auf die lange Distanz vorbereiten. Entscheidend ist, nicht von null auf 42 Kilometer durchzustarten: Wer zunächst zwischen Gehen und lockerem Laufen wechselt und seine Ausdauer über Monate langsam steigert, gibt dem Körper Zeit, sich anzupassen.

Auch Erholungstage gehören dazu. Denn nicht nur die Beine, sondern der gesamte Organismus muss sich an die Belastung gewöhnen.

Ist der Marathon nun gesund oder gefährlich?

Für die meisten gesunden, gut vorbereiteten Menschen überwiegen die Vorteile des regelmäßigen Trainings. Ein Marathon selbst bleibt allerdings eine außergewöhnliche körperliche Herausforderung.