i Tennis-Gigant Alexander Zverev. GEPA pictures Ein Sieg fehlt zur Nummer 1 Zverev siegt bei Marathon-Match in der Stadthalle Alexander Zverev steht im Achtelfinale des ATP-Turniers in der Wiener Stadthalle. Er setzte sich aber in einem echten Tennis-Krimi durch. Von Sport Heute 27.10.2026, 21:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der topgesetzte Zverev hat die erste Hürde beim ATP-500-Turnier in der Wiener Stadthalle überstanden, schlug Martin Landaluce aus Spanien nach einem Marathon-Match über 3:06 Stunden mit 7:5, 3:6 und 7:6 (11).

Damit ist der Deutsche dem Tennis-Thron ein ganz großes Stück näher gekommen. Denn sollte sich Zverev auch im Achtelfinale gegen Tallon Griekspoor aus den Niederlanden oder Brandon Nakashima aus den USA durchsetzen und das Viertelfinale erreichen, ist der Deutsche schon am Montag die neue Nummer eins der Weltrangliste. Der Platz auf dem Tennis-Thron ist dem 29-Jährigen spätestens am Jahresende aber ohnehin sicher. Grund dafür ist die Verletzungspause von Gigant Jannik Sinner.

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Ein Tennis-Krimi

Zverev hatte den ersten Satz mit dem entscheidenden Break noch knapp für sich entschieden – 7:5. Der 20-jährige Spanier, die Nummer 67 der Weltrangliste, schlug dann im zweiten Durchgang zurück. Landaluce lag schnell mit 3:0 in Front. Diesen Vorsprung gab der Spanier nicht mehr aus der Hand, Zverev hatte keine einzige Breakchance im gesamten zweiten Durchgang.

Der entscheidende dritte Satz wurde dann ein echter Tennis-Krimi, in dem Zverev beim Stand von 6:5 bereits zwei Matchbälle ausließ. Sein spanischer Konkurrent vergab im langen Tie-Break dann gleich vier Matchbälle. Ehe Landaluce beim Stand von 11:11 einen Ball ins Out haute, Zverev die Chance zum Sieg nutzte.