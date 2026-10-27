i Rallye Dakar IMAGO Motorsport-Knall Rallye Dakar abgesagt – Europa-Plan soll Rennen retten Schock für die Motorsport-Welt! Die Rallye Dakar 2027 kann wegen der angespannten Sicherheitslage nicht in Saudi-Arabien stattfinden. Von Sport Heute 27.10.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die legendäre Rallye Dakar muss ihre Pläne für 2027 über den Haufen werfen! Die für 1. bis 15. Jänner angesetzte Wüstenrallye wird nicht wie vorgesehen in Saudi-Arabien ausgetragen. Das geben die Veranstalter Amaury Sport Organisation und Saudi Motorsport Company bekannt.

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Als Grund nennen die Organisatoren die "jüngsten Entwicklungen in der Region". Die Entscheidung sei "außergewöhnlich und einmalig". Hintergrund sind die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Saudi-Arabien und der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz aus dem Jemen. Bei den Angriffen wurden unter anderem Flughäfen und Ölanlagen getroffen.

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Die Sicherheitslage hat bereits Auswirkungen auf andere Motorsport-Veranstaltungen. Anfang 2026 musste aus ähnlichen Gründen der Formel-1-Grand-Prix in Jeddah abgesagt werden. Nun trifft es mit der Dakar einen weiteren internationalen Motorsport-Höhepunkt.

Komplett ausfallen soll die Rallye 2027 allerdings nicht. Die Veranstalter planen, das Offroad-Spektakel stattdessen "in einem anderen Gebiet" auszutragen. Ein neuer Austragungsort soll bereits in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Laut der portugiesischen Zeitung "Diário de Notícias" ist unter anderem Spanien im Gespräch. Auch ein Start an der Algarve in Portugal mit anschließenden Etappen in Marokko wird diskutiert.

Seit 2020 findet die Rallye Dakar in Saudi-Arabien statt. Die Unterbrechung soll jedoch nur vorübergehend sein: Für 2028 ist die Rückkehr in das Königreich geplant. Dann steht mit der 50. Ausgabe der traditionsreichen Wüstenrallye ein besonderes Jubiläum auf dem Programm.