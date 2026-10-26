i Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer und Lukas Neumayer GEPA pictures Kapitän verlängert bis 2029 "Wollen sie ärgern!" Melzer nominiert Kader für Spanien Österreichs Davis-Cup-Team ist bereit für den Spanien-Hit. Kapitän Jürgen Melzer setzt auf bewährte Kräfte und verlängert seinen Vertrag bis 2029. Von Sport Heute 26.10.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tennis-Kracher für Österreich! Beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna wartet am 26. November mit Spanien ein echter Brocken auf das ÖTV-Team. Kapitän Jürgen Melzer hat am Nationalfeiertag in der Wiener Stadthalle seinen Kader präsentiert. Mit dabei sind Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwärzler sowie das Doppel Lucas Miedler und Neil Oberleitner.

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Melzer vertraut damit jener Mannschaft, die sich das Ticket für die Endrunde erkämpft hat. "Das Team hat es sich aufgrund der Leistungen in den letzten Wochen und auch gegen Belgien einfach verdient", erklärt der ÖTV-Kapitän. Besonders große Hoffnungen setzt er auf Miedler und Oberleitner, die zuletzt mit ihrem Triumph beim Masters in Shanghai für Furore sorgten. Sollte es nach den Einzeln 1:1 stehen, traut Melzer seinem Doppel einiges zu.

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Allerdings reisen die Spanier mit einer echten Star-Truppe an. Angeführt wird das Team von Carlos Alcaraz, der aktuellen Nummer drei der Welt. Dazu kommen Rafael Jodar (ATP-11.), Alejandro Davidovich Fokina (15.), Marcel Granollers und Pedro Martinez. Alcaraz selbst unterstreicht die Bedeutung des Bewerbs: "Der Davis Cup ist ein wirklich wichtiges Ziel für mich."

Angst vor dem Favoriten haben die Österreicher trotzdem nicht. "Wenn wir unser bestes Tennis spielen, glaube ich, dass wir Chancen haben", erklärt Neumayer. Das Ziel ist klar: Spanien ärgern und im Idealfall den nächsten Schritt machen. Schon bei den Erste Bank Open in Wien könnte es übrigens zum direkten Duell zwischen Rodionov und Alcaraz kommen, sollten beide ihre Auftaktmatches gewinnen.

Neben der Kaderbekanntgabe gibt es auch eine wichtige Personalentscheidung beim ÖTV. Melzer bleibt für weitere drei Jahre bis Ende 2029 Sportdirektor und Davis-Cup-Kapitän. Präsident Richard Grasl lobt seine bisherige Arbeit. Künftig will Melzer unter anderem die Nachwuchsförderung, Trainerausbildung und Betreuung der ÖTV-Talente weiter ausbauen. Auch die Thiem Academy Burgenland ist nun Teil des Stützpunktnetzwerks.