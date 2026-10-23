i Günter Bresnik Bild: GEPA-pictures.com Übte zuletzt Kritik Bresnik trainiert in Zukunft ÖTV-Hoffnung Schwärzler Jetzt ist es offiziell! Günter Bresnik wird in Zukunft Joel Schwärzler als Trainer betreuen. Von Sport Heute 23.10.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Tennis-Talent Joel Schwärzler (20) hat einen neuen Trainer gefunden! Der Vorarlberger setzt künftig auf einen echten Erfolgsgaranten: Günter Bresnik (65), der einst Dominic Thiem bis in die Weltspitze führte.

Wie der "Kurier" berichtet, werden Schwärzler und Bresnik ab sofort fix zusammenarbeiten. Der ehemalige Weltranglisten-Erste der Junioren hatte sich erst im Juli von seinem bisherigen Trainer Markus Hipfl getrennt.

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Für Schwärzler ist Bresnik allerdings kein Unbekannter. Schon in der Vergangenheit standen die beiden immer wieder gemeinsam auf dem Trainingsplatz. Nun soll der erfahrene Coach dem 20-Jährigen zum endgültigen Durchbruch auf der ATP-Tour verhelfen.

Brisant: Erst vor wenigen Tagen hatte Bresnik im ORF deutliche Kritik an der Trainingseinstellung des Nachwuchsspielers geübt.

"Er gehört, wie er selbst sagte, nicht zu den härtesten Trainierern. Da wird man in der internationalen Szene als Talent beinhart weggestrichen", stellte der 65-Jährige klar.

Nun wollen die beiden gemeinsam an Schwärzlers Karriere arbeiten. Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt allerdings nicht. Bereits am Samstag schlägt der Vorarlberger in der Qualifikation für die Erste Bank Open in Wien auf.