i Jurij Rodionov schlägt beim Red Bull BassLine auf. GEPA pictures Es gibt noch Tickets Davis-Cup-Held fordert Tennis-Stars in Stadthalle Österreichs Tennis-Ass Jurij Rodionov komplettiert das Starterfeld bei Red Bull BassLine am Freitag in der Wiener Stadthalle. Von Sport Heute 22.10.2026, 23:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Tennis-Weltstars kommen nach Wien! Bei den Erste Bank Open schlagen mit Alexander Zverev und Carlos Alcaraz nächste Woche die Besten der Welt auf.

Bereits am Freitag, dem 23. Oktober, steigt in der Wiener Stadthalle mit dem Red Bull BassLine ein besonderes Tennis-Spektakel. Jetzt steht auch der sechste und letzte Teilnehmer fest: Österreichs Davis-Cup-Held Jurij Rodionov (27) mischt beim hochkarätig besetzten Turnier mit.

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Für den Österreicher wird es ein echtes Heimspiel. Vor heimischem Publikum trifft Rodionov auf internationale Topstars wie Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov und Jakub Menšík. Mit seinem druckvollen Spiel und seinem starken Aufschlag will der 27-Jährige für eine Überraschung sorgen.

Für frischen Wind beim Red Bull BassLine sorgen drei aufstrebende Talente: Jakub Menšík aus Tschechien, der US-Amerikaner Learner Tien und der Spanier Daniel Mérida. Menšík und Tien haben bereits den Sprung in die Top 20 der Tenniswelt geschafft.

Neue Thiem-Regel

Die Fans erwartet allerdings kein gewöhnliches Tennisturnier. Gespielt wird in einem besonderen Tie-Break-Format, bei dem schnelle Entscheidungen und spektakuläre Ballwechsel im Mittelpunkt stehen.

Eine zusätzliche Besonderheit ist die neue Regel "Domi's Double". Die Idee dazu stammt von Österreichs Ex-Tennisstar Dominic Thiem. Das neue taktische Element soll für noch mehr Spannung auf dem Platz sorgen.

Los geht das Tennis-Spektakel am Freitag um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Wer die Stars live erleben möchte, hat noch Chancen auf Karten. Tickets sind weiterhin erhältlich, auch an der Abendkasse der Wiener Stadthalle.