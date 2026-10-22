i Michael sorgte zuletzt für immer größere Sorgen in der Familie Graf. "screenshot/ X" Auf Flucht vor Polizei Steffi Grafs Bruder versteckt sich in Las-Vegas-Tunneln Große Sorge um den Bruder von Tennislegende Steffi Graf. Erst eine körperliche Auseinandersetzung mit Andre Agassi, jetzt die Flucht vor der Polizei. Von Sport Heute 22.10.2026, 19:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dunkelheit, Graffiti an den Wänden und ein Einkaufswagen voller Habseligkeiten: Die neuesten Videos von Michael Graf (55) zeigen ein Leben weit entfernt vom Glanz der Tenniswelt. Der jüngere Bruder von Tennis-Ikone Steffi Graf (57) soll sich derzeit in einem unterirdischen Tunnelsystem unter Las Vegas aufhalten. Gegen ihn liegt ein aktiver Haftbefehl vor.

In mehreren Videos und Livestreams auf Facebook zeigt sich der 55-Jährige in den dunklen Gängen. Sein Auftreten wirkt verwahrlost, seine Aussagen teilweise zusammenhanglos. Laut Berichten der britischen "Sun" und der "New York Post" soll Graf dort untergetaucht sein, um einer Festnahme zu entgehen.

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Haftbefehl nach versäumtem Gerichtstermin

Hintergrund sind mehrere rechtliche Probleme des Deutschen. Am 12. März wurde Graf allerdings in Boulder City wegen des Verdachts auf Alkohol am Steuer festgenommen. Nachdem er einen Gerichtstermin versäumt hatte, wurde am 26. März in Nevada ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Dieser soll weiterhin aufrecht sein.

Ob sich Graf tatsächlich in den Tunneln versteckt, um der Polizei zu entkommen, ist nicht unabhängig bestätigt. Zuvor soll der vierfache Vater in einem Zelt am Lake Mead nahe Las Vegas gelebt haben.

Streit mit Andre Agassi

In seinen Videos spricht Graf auch über sein schwieriges Verhältnis zu seinem berühmten Schwager Andre Agassi (56). Dabei behauptet er, dass es zwischen den beiden in der Vergangenheit zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Agassi habe ihn dabei mit voller Kraft geschlagen, behauptet Graf.

Gleichzeitig räumt er ein, selbst provoziert zu haben. "Ich habe einfach immer wieder alle möglichen Knöpfe gedrückt", erzählt er sinngemäß in einem seiner Videos. Auch er selbst habe bei dem angeblichen Streit zugeschlagen. Eine Stellungnahme von Agassi zu diesen Behauptungen liegt in den vorliegenden Berichten nicht vor.

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Leben unter den Casinos von Las Vegas

Die Tunnel, in denen sich Graf aufhalten soll, wurden ursprünglich in den 1970er-Jahren zum Schutz vor Überschwemmungen angelegt. Heute dienen Teile des weit verzweigten Systems obdachlosen Menschen als Zufluchtsort. Unterhalb der weltberühmten Casinos und Luxushotels von Las Vegas erstreckt sich ein Netz von mehreren Hundert Kilometern. Schätzungen zufolge leben dort mehr als 1.000 Menschen.

Michael Graf war um das Jahr 2001 mit seinen Kindern nach Las Vegas gezogen, etwa zur selben Zeit wie seine Schwester und deren Ehemann Andre Agassi.

Schwester schrieb Tennis-Geschichte

Steffi Graf zählt zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Die Deutsche gewann 22 Grand-Slam-Titel und stand insgesamt 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. 1988 gelang ihr als bislang einziger Tennisspielerin der sogenannte Golden Slam: Sie gewann alle vier Grand-Slam-Turniere und olympisches Gold im selben Kalenderjahr.