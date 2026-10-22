i So präsentiert sich Lucero Acosta auf Instagram - die KI lässt grüßen. Screenshot Instagram "Das ist süß" Nippel-Blitzer beschert MMA-Kämpferin einen Geldregen Kampf verloren, Geld gewonnen! MMA-Neuling Lucero Acosta holte sich eine blutige Nase. Zudem unterlief der Mexikanerin ein lukrativer "Busenblitzer". Von Sport Heute 22.10.2026, 11:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So hatte sich Lucero Acosta ihren Einstand in der amerikanischen Professional Fighters League (PFL) wohl nicht vorgestellt. Die Mexikanerin geriet am Freitag gegen Shannon Clark deutlich ins Hintertreffen. Schließlich griff der Ringrichter ein und brach den Kampf ab.

Acosta konnte zwar selbst einige harte Treffer landen, musste aber auch eine Reihe heftiger Ellbogenschläge einstecken. Für die 32-Jährige endete das Duell mit einer blutigen Niederlage.

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Während des Kampfes verrutschte zudem ihr Outfit, kurz war ihre Brust im TV zu sehen. Dieser Zwischenfall brachte ihr nach eigenen Angaben zusätzliche Einnahmen.

Wie Acosta nach dem Kampf auf Instagram mitteilte, habe sie von der Erotik-Plattform Onlyfans einen Bonus erhalten, weil ihre Brustwarzen bei der Veranstaltung live im Fernsehen zu sehen gewesen sind.

Onlyfans sei ihr offizieller Sponsor, schrieb die Kämpferin. Die Zusatzzahlung bezeichnete sie als "süß". Wie hoch der Bonus ausfiel, verriet sie allerdings nicht. Ein auf Kampfsport spezialisierter X-Account schätzt die Summe auf rund eine halbe Million US-Dollar.