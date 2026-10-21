i Learner Tien spielt bereits am Freitag in der Wiener Stadthalle. GEPA pictures Bereits am Freitag Wimbledon-Finalist und Tennis-Juwel in der Stadthalle Zwei weitere Starter sind fix: Matteo Berrettini und Learner Tien sind am Freitag bei Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle dabei. Von Sport Heute 21.10.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Stadthalle wird bereits am Freitag (23. Oktober) zur großen Tennis-Bühne!

Mit dem Matteo Berrettini und US-Youngster Learner Tien stehen zwei weitere prominente Teilnehmer für Red Bull BassLine fest. Damit nimmt das Teilnehmerfeld für das spektakuläre Tie-Break-Turnier immer mehr Form an.

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Wimbledon-Finalist kommt nach Wien

Mit Matteo Berrettini dürfen sich die Wiener Tennisfans auf einen Top-Aufschläger freuen. Der 30-jährige Italiener stand 2021 im Wimbledon-Finale, war bereits die Nummer sechs der Welt. Seine Vorhand zählt zu den gefürchtetsten auf der ATP-Tour.

Auch Learner Tien wird dabei sein. Der junge US-Amerikaner zählt zu den größten Aufsteigern im Welttennis. Mit seinem Turniersieg in Genf und dem Sprung unter die Top 20 der Weltrangliste sorgte er zuletzt für Aufsehen.

Neben Berrettini und Tien stehen drei weitere Teilnehmer fest. Der ehemalige Weltranglisten-Dritte Grigor Dimitrov aus Bulgarien bringt viel Erfahrung mit.

Dazu kommen der tschechische Shooting-Star Jakub Mensik, der bei den French Open sensationell das Halbfinale erreichte, und das spanische Talent Daniel Merida. Ein sechster Spieler wird noch bekannt gegeben.

Thiem sorgt für neue Regel

Auch Österreichs Tennis-Legende Dominic Thiem spielt bei dem Spektakel eine besondere Rolle. Der ehemalige US-Open-Sieger hat mit "Domi's Double" eine neue Regel eingebracht, die für zusätzliche Spannung sorgen soll.

Jeder Spieler kann einmal pro Match mit einem Handzeichen in Richtung Thiem den nächsten Ballwechsel doppelt zählen lassen. Das Risiko: Auch der Gegner kann sich die beiden Punkte sichern, wenn er den Ballwechsel gewinnt.

Red Bull BassLine steigt am Freitag, dem 23. Oktober, in der Wiener Stadthalle. Tickets sind weiterhin erhältlich, auch an der Abendkasse.

Fünf der sechs Teilnehmer stehen damit fest. Jetzt fehlt nur noch ein Name für das Tennis-Spektakel in Wien.