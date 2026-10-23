i Lilli tagger IMAGO/NurPhoto Aus in Japan Tennis-Krimi! Tagger verpasst Halbfinale hauchdünn Lilli Tagger muss sich in Osaka gegen die Amerikanerin Ann Li in drei Sätzen geschlagen geben. Von Sport Heute 23.10.2026, 06:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitteres Aus für Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger! Die Osttirolerin muss sich beim WTA-Turnier in Osaka nach einem packenden Dreisatz-Krimi geschlagen geben.

Im Viertelfinale unterlag Tagger der topgesetzten US-Amerikanerin Ann Li mit 4:6, 6:3 und 6:7 (0). Nach dem verlorenen ersten Satz kämpfte sich die Österreicherin eindrucksvoll zurück und erzwang einen Entscheidungssatz.

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Dort lieferten sich die beiden Spielerinnen einen offenen Schlagabtausch. Die Entscheidung fiel erst im Tie-Break, in dem Tagger allerdings keinen einzigen Punkt holen konnte. Ein kleines Trostpflaster bleibt der Osttirolerin dennoch: Im Doppel steht sie gemeinsam mit der Niederländerin Isabelle Haverlag bereits im Halbfinale.