Tennis-Krimi! Tagger verpasst Halbfinale hauchdünn

Bitteres Aus für Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger! Die Osttirolerin muss sich beim WTA-Turnier in Osaka nach einem packenden Dreisatz-Krimi geschlagen geben.
Im Viertelfinale unterlag Tagger der topgesetzten US-Amerikanerin Ann Li mit 4:6, 6:3 und 6:7 (0). Nach dem verlorenen ersten Satz kämpfte sich die Österreicherin eindrucksvoll zurück und erzwang einen Entscheidungssatz.
Dort lieferten sich die beiden Spielerinnen einen offenen Schlagabtausch. Die Entscheidung fiel erst im Tie-Break, in dem Tagger allerdings keinen einzigen Punkt holen konnte. Ein kleines Trostpflaster bleibt der Osttirolerin dennoch: Im Doppel steht sie gemeinsam mit der Niederländerin Isabelle Haverlag bereits im Halbfinale.